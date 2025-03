Kim Soo Hyun phải bồi thường hơn 13 triệu USD vì bê bối?

Theo Money Today, Kim Soo Hyun có cát-xê đóng quảng cáo rất cao. Do đó, khi bê bối nổ ra, anh cũng phải bồi thường cho các nhãn hàng số tiền lớn.

Theo tin tức ngày 13/3 của tờ Money Today, Kim Soo Hyun có thể phải bồi thường khoảng 20 tỷ won (tương đương 13,7 triệu USD ) tiền quảng cáo vì bê bối nổ ra những ngày qua.

Theo nguồn tin trong ngành quảng cáo, Kim Soo Hyun đang làm người mẫu cho 16 công ty, bao gồm Eider, Shabu All Day, Dinto, Homeplus, Shinhan Bank, Tous Les Jours, Cuckoo, Prada, Jo Malone London… Với việc Kim Soo Hyun gần đây vướng tranh cãi cá nhân, ngành quảng cáo đang trong tình trạng báo động.

K2 Korea và Shabu All Day đã xóa tất cả ảnh của Kim Soo Hyun khỏi các kênh chính thức với lý do lo ngại ồn ào thời gian qua của nam diễn viên tổn hại đến hình ảnh thương hiệu. Công ty mỹ phẩm Dinto tạm dừng tất cả hoạt động của Kim Soo Hyun. Tổng giám đốc điều hành của Dinto tuyên bố: "Tất cả nhân viên của chúng tôi đã cùng nhau làm việc để xác minh sự thật và thảo luận về chiến lược ứng phó. Tất cả hoạt động đã lên kế hoạch liên quan đến người mẫu bị đình chỉ".

Kim Soo Hyun có thể phải bồi thường khoản tiền lớn cho các nhãn hàng. Ảnh: News1.

CJ Foodville đã ký hợp đồng với Kim Soo Hyun để làm người mẫu quảng bá cho Tous Les Jours. Hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Công ty được cho là quyết định không gia hạn hợp đồng.

Kim Soo Hyun đã dẫn đầu ngành quảng cáo với nhiều hợp đồng giá trị. Sau thành công của bộ phim truyền hình My Love from the Star năm 2012, thu nhập hàng năm chỉ từ quảng cáo của anh ước tính đạt 50 tỷ won (khoảng 34,5 triệu USD ). Từ nhiều năm trước, cát-xê mỗi quảng cáo của nam diễn viên đã vào khoảng 1 tỷ won mỗi năm (khoảng 689.000 USD ).

Với mức phí cao, Kim Soo Hyun đương nhiên phải bồi thường khoản tiền không nhỏ khi scandal nổi ra. Số tiền chính xác không được tiết lộ do các thỏa thuận bảo mật, nhưng hợp đồng quảng cáo thường bao gồm điều khoản nêu rõ nếu người đại diện vi phạm luật pháp hoặc gây ra bê bối xã hội, họ phải trả khoản tiền phạt gấp 2 đến 3 lần phí quảng cáo.

Nếu thù lao người mẫu hàng năm của Kim Soo Hyun ước tính là 500 triệu won (khoảng 345.000 USD ), số tiền phạt anh phải trả có thể dao động từ 16 tỷ won đến 24 tỷ won (khoảng 11 triệu USD đến 16,5 triệu USD ).