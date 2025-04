Kim Min Hee xuất hiện bên người tình hơn 22 tuổi

Nữ diễn viên Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo được bắt gặp đưa con trai đi dạo tại công viên vào 25/4.

Nữ diễn viên Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo mới đây được bắt gặp đi dạo cùng con trai tại công viên Misa Lake, thành phố Hanam, Hàn Quốc.

Theo tờ Sports Khan, bức ảnh được đăng tải trên cộng đồng trực tuyến hôm 25/4 cho thấy Kim Min Hee bế một em bé khoảng một tháng tuổi. Trong khi đó, Hong Sang Soo âu yếm vuốt ve đầu đứa trẻ. Bên cạnh họ là một người phụ nữ trung niên được cho là người thân của Kim Min Hee. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Đầu tháng 4, tờ Sports Seoul đưa tin Kim Min Hee sinh con trai. Theo Dispatch, đứa trẻ do Kim Min Hee sinh ra sẽ được liệt vào danh sách con ngoài giá thú trong sổ đăng ký quan hệ gia đình của Hong Sang Soo và người mẹ sẽ là vợ của ông.

Kim Min Hee sinh năm 1982, từng là diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Trong khi đó, Hong Sang Soo sinh năm 1960 là đạo diễn kỳ cựu với nhiều tác phẩm được đánh giá cao, chẳng hạn On the Beach at Night Alone, bộ phim Kim Min Hee cũng tham gia.

Hình ảnh cặp sao ở công viên. Ảnh: Sports Khan.

Cặp sao chênh nhau 22 tuổi, bắt đầu mối quan hệ từ phim Right Now, Wrong Then năm 2015. Dù công khai tình cảm năm 2017, họ vấp phải chỉ trích vì thời điểm đó, Hong Sang Soo chưa ly hôn vợ.

Khi gặp Kim Min Hee, Hong Sang Soo dọn ra ở cùng nhân tình và tìm cách chấm dứt hôn nhân với vợ. Tuy nhiên, theo luật pháp Hàn Quốc, những người ngoại tình không có quyền yêu cầu ly hôn. Trong vụ việc của Hong Sang Soo, vợ của đạo diễn từ chối ly hôn. Hong Sang Soo đệ đơn yêu cầu ly hôn năm 2016 nhưng đến năm 2019 vẫn bị tòa án bác bỏ.

Vì bê bối ngoại tình mà Hong Sang Soo và Kim Min Hee hứng chịu nhiều chỉ trích vì thẳng thắn thừa nhận chuyện tình cảm trước báo giới. Đó là một động thái mà chưa cặp đôi Hàn Quốc nào khác dám làm. Từ đó, họ trở thành cặp nghệ sĩ bị ghét ở showbiz.