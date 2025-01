Kim Hee Chul: 'Tôi được chẩn đoán khuyết tật'

Kim Hee Chul thừa nhận anh được kết luận là khuyết tật cấp độ 4 sau một vụ tai nạn. Suốt thời gian qua, nam ca sĩ không chia sẻ thông tin để tránh người hâm mộ lo lắng.

Xports News đưa tin ngày 13/1, thông qua chương trình truyền hình My Little Old Boy, Kim Hee Chul thú nhận anh được kết luận là khuyết tật cấp độ 4.

Kim Hee Chul gặp tai nạn xe hơi khi đang trên đường trở về Seoul từ đám tang cha của Donghae, vào năm 2006. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến Kim Hee Chul gãy xương đùi, mắt cá chân và phải nghỉ 12 tuần. Sau đó, anh phải trải qua cuộc phẫu thuật lớn để lắp 7 lõi sắt và được chẩn đoán là khuyết tật thể chất cấp độ 4.

Kim Hee Chul được chẩn đoán khuyết tật cấp độ 4. Ảnh: Spotv News.

Kim Hee Chul kể: "Có loại giấy chứng nhận mức độ khuyết tật mà tôi dán ở phía trước xe. Tôi đã đến lấy nó với người quản lý, nhưng sau đó, tôi nghĩ: 'Không, mình nên sống năng động hơn'. Vì vậy, tôi đã quay lại nhà mà không lấy giấy chứng nhận đó" .

Anh tiếp tục: "Tôi không muốn thừa nhận cơ thể đang bị tổn thương và đã hơn 10 năm rồi tôi mới có thể vượt qua được. Tôi đã cố tình không nói với người hâm mộ vì sợ họ sẽ buồn khi nghe tin thần tượng của họ được chẩn đoán là khuyết tật". Mẹ Kim Hee Chul cũng có mặt trong chương trình và rơi nước mắt khi nghĩ về khoảng thời gian khó khăn của con trai.

Thành viên nhóm Super Junior nói thêm hiện sức khỏe của anh đã ổn hơn nhưng chân vẫn đau khi đứng trên sân khấu. “Xương của tôi bị nghiền nát, đùi bị kéo ra và một thanh sắt mắc kẹt trong đó. Thời điểm đó, bác sĩ nói tôi không thể nhảy nữa, nhưng may mắn tôi có thể làm được điều đó sau khi trải qua ca phẫu thuật. Việc nhảy trên sân khấu vẫn khiến tôi khá đau đớn”, anh nói thêm.

Kim Hee Chul sinh năm 1983, ra mắt cùng nhóm nhạc Super Junior vào năm 2005. Họ nổi tiếng trên toàn cầu với những ca khúc như Sorry Sorry, Mr. Simple, It’s You... Với tính cách hài hước, hoạt ngôn, Kim Hee Chul cũng tham gia hàng loạt chương trình truyền hình và là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.