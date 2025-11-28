Kiểu du lịch 'đổi nhà' của giới siêu giàu

Kỳ nghỉ của nhóm tinh hoa giờ đây không diễn ra tại khách sạn 5 sao hay villa thuê theo đêm. Họ trao đổi căn nhà thứ 2 thường trị giá tới hàng chục triệu USD với nhau trong một mạng lưới toàn cầu.

Một villa trên đảo biệt lập thuộc hệ thống "second home" toàn cầu.

Trong nhiều năm, kỳ nghỉ xa xỉ thường gắn với chuỗi resort trứ danh, nội thất dát vàng hay dịch vụ riêng 24/7. Nhưng với giới siêu giàu, khái niệm “xa xỉ” đang thay đổi.

Một trong những xu hướng nổi bật nhất là sở hữu ngôi nhà thứ 2 (second home) tại điểm đến yêu thích rồi tham gia vào mạng lưới trao đổi kỳ nghỉ toàn cầu.

Trao đổi dinh thự và penthouse triệu USD

Trong mô hình này, thay vì bị bó buộc trong một địa điểm cố định, chủ sở hữu đưa căn biệt thự của mình vào hệ thống và nhận về credit để “đổi” lấy các tài sản tương đương ở nhiều quốc gia khác. Người có villa biển ở Phuket có thể nghỉ tại biệt thự tuyết ở Canada; chủ penthouse nhìn ra vịnh Nha Trang có thể đổi lấy một tuần trong dinh thự ven biển ở Mallorca.

Điểm khiến mô hình này thành “club for the rich” là sự chọn lọc: tất cả khách lưu trú đều là chủ sở hữu second home, không phải khách lạ, tạo sự yên tâm và đồng điệu về phong cách sống. Những tài sản này thường có giá trị từ vài triệu đến vài chục triệu USD, nằm ở các vị trí biệt lập và có dịch vụ quản lý tiêu chuẩn cao.

Nhờ đó, kỳ nghỉ không chỉ là trải nghiệm, mà còn là quyền được thuộc về một cộng đồng tinh hoa. Nơi đó, mỗi thành viên đều sở hữu tài sản hiếm có và cam kết trân trọng nhà của nhau như chính tài sản của mình.

Những dinh thự trong mô hình thường có giá trị từ vài triệu đến hàng chục triệu USD.

Sự nở rộ của mô hình "second home" tại châu Á, đặc biệt ở Đông Nam Á, đang thúc đẩy xu hướng này lan rộng. Việt Nam, với tốc độ phát triển "second home" và bất động sản hàng hiệu nhanh, được xem là mảnh ghép mới trong bản đồ nghỉ dưỡng xa xỉ toàn cầu.

Giới siêu giàu toàn cầu nhắm đến Việt Nam

Trong bối cảnh đó, ThirdHome, câu lạc bộ trao đổi second home lớn nhất thế giới, đã chính thức đến Việt Nam.

Chia sẻ với truyền thông, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Wade Shealey chia sẻ rằng sự mở rộng sang Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, là “bước đi tất yếu” sau những thành công tại Mỹ, châu Âu và châu Úc.

Vị Chủ tịch nhận định Việt Nam mới bước vào giai đoạn phát triển "second home" khoảng hơn 10 năm gần đây, trẻ hơn rất nhiều so với Thái Lan (40 năm), châu Âu hay Mỹ. Vì vậy nguồn cung hiện nay chủ yếu đến từ các chủ đầu tư lớn như Vingroup, Sun Group, BIM, Novaland… Các chủ sở hữu cá nhân tự phát triển villa hạng sang vẫn còn ít do phân khúc này đòi hỏi tiêu chuẩn thiết kế, tiện ích và vận hành rất cao.

“Việc sở hữu 'second home' tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu nhưng có tốc độ tăng trưởng mạnh”, ông Wade Shealey nói thêm.

Ông Wade Shealey (bên phải) trong buổi chia sẻ với truyền thông Việt Nam.

Ông Wade tiết lộ rằng thành viên mô hình trên khắp thế giới “đang có nhu cầu lớn” với các điểm đến ở Việt Nam, từ phố thị sôi động đến những thiên đường biển đầy tính riêng tư.

Du khách thượng lưu đến Việt Nam thường tìm kiếm những trải nghiệm không thể có ở châu Âu và Mỹ, chẳng hạn một villa biệt lập trên đảo nhỏ hay phong cách sống wellness giữa thiên nhiên hoang sơ. Ông dẫn ví dụ về biệt thự trên đảo ở Côn Đảo đang nằm trong hệ thống.

“Đối với người châu Âu, đây là trải nghiệm hiếm có. Họ sẵn sàng bay thêm vài giờ để tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối.”

Hiện, những điểm đến được khách quốc tế đánh giá cao gồm Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang và Bình Thuận. Đây cũng là những nơi tập trung nhiều dự án "second home" sở hữu vị trí đẹp và chất lượng cao. Tại Mexico, ThirdHome đang vận hành hơn 7.000 căn biệt thự và second home hạng sang; vì vậy, ông tin Đông Nam Á hoàn toàn có thể đạt quy mô tương tự.

Ông Wade cho biết: “Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể về xu hướng sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp khi số lượng người thu nhập cao ngày càng lớn. Việc trao đổi ngôi nhà thứ 2 giúp họ du ngoạn khắp thế giới mà không bị giới hạn bởi một điểm đến duy nhất, năm này qua năm khác.”

Sự lạc quan này dựa trên nhiều dữ liệu. Báo cáo của C9 Hotelworks cho thấy Việt Nam chiếm 41% tổng nguồn cung tương lai của các dự án bất động sản hàng hiệu tại châu Á. Song song đó, thị trường du lịch xa xỉ của Việt Nam được dự báo tăng trưởng 6,5% mỗi năm giai đoạn 2025-2033, phản ánh nhu cầu mạnh của du khách thượng lưu.