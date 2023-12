'Kiếp nạn thứ 82', 'Pam yêu ơi' và 7 từ khóa hot 2023

“Over hợp” là câu nói nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt của Thái VG khi ngồi trên ghế HLV Rap Việt 2023. Khi muốn mời một thí sinh về đội của mình, anh hào hứng nói: “She over ‘hợp’”. Lối trò chuyện trộn lẫn giữa hai loại ngôn ngữ của nam rapper khiến nhiều khán giả bật cười. Ngay từ màn “chào sân”, Thái VG, rapper tiên phong cho làn sóng rap tại Việt Nam, chia sẻ rằng anh không quá rành tiếng Việt do sinh sống chủ yếu ở Mỹ. Cách chêm tiếng nước ngoài vào cuộc hội thoại tiếng Việt của nam rapper khiến nhiều người trẻ cảm thấy thích thú và nhanh chóng biến thành câu cửa miệng.