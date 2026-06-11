Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo bộ ngành đẩy nhanh di dời trường đại học, cơ quan

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ di dời và chuyển giao quỹ nhà, đất của các trường đại học, cơ quan theo quy hoạch.

Chiều 11/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, dự án tồn đọng của thành phố.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm lại, Hà Nội vẫn duy trì được đà phát triển tích cực. Quý 1/2026, GRDP của thành phố tăng 7,87%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Dự kiến quý 2 tăng từ 9% trở lên, tạo tiền đề quan trọng để tăng tốc trong nửa cuối năm.

"Những kết quả đạt được trong quý I và quý II sẽ là bàn đạp để Hà Nội tăng tốc trong các quý tiếp theo. Thành phố quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 ở mức hai con số theo chỉ đạo của Thủ tướng", ông Vũ Đại Thắng nói.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức lớn đang đặt ra. Trước hết là áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng rất cao trong bối cảnh GRDP quý 1 chưa đạt kịch bản đề ra. Nhiều dự án hạ tầng lớn đang trong quá trình triển khai nên chưa thể chuyển hóa ngay thành kết quả tăng trưởng trong ngắn hạn.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, đồng thời tạo nền tảng phát triển bền vững cho giai đoạn tới, ông Vũ Đại Thắng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng quan tâm xem xét, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm.

Về công tác quy hoạch và quản lý quỹ đất, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đẩy nhanh tiến độ di dời, sắp xếp và chuyển giao quỹ nhà, đất của các trường đại học, cơ sở sự nghiệp, cơ quan, đơn vị thuộc diện phải di dời theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

"Đối với các trường hợp đã được bố trí địa điểm, quỹ đất để di dời theo quy hoạch nhưng chậm triển khai, kéo dài nhiều năm, không thực hiện việc di dời hoặc không bàn giao quỹ nhà, đất sau di dời, đề nghị Thủ tướng cho phép thành phố phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, xử lý dứt điểm...", ông Vũ Đại Thắng nêu rõ.

Về huy động nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị, Hà Nội kiến nghị Thủ tướng cho phép ngân sách thành phố được hưởng toàn bộ số tăng thu từ các khoản thu ngân sách Trung ương hưởng 100% trên địa bàn so với dự toán được giao hằng năm.

Đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép thành phố thực hiện vay vốn bằng ngoại tệ và vay vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm bảo đảm nguồn lực đầu tư cho các công trình hạ tầng trọng điểm...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Thái.

Tạo động lực mới giúp Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng cho biết, hiện nay, hệ thống chủ trương, cơ chế, chính sách và chương trình hành động đã tương đối đầy đủ. Vấn đề quan trọng là phải đánh giá thật kỹ kết quả thực hiện trong 5 tháng đầu năm trên tất cả các lĩnh vực, từ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ đến nông nghiệp và các ngành, lĩnh vực trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

"Điều quan trọng là phải nhận diện đúng những tồn tại, hạn chế, những điểm nghẽn đang cản trở tăng trưởng; đồng thời xem xét kỹ các giải pháp mà Hà Nội đã và đang triển khai để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ cùng thành phố nghiên cứu, xử lý các kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của Trung ương, Chính phủ và các bộ, ngành", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng, việc tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc sẽ tạo cơ sở quan trọng để Hà Nội thực hiện tốt hơn các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào kết quả tăng trưởng chung của cả nước trong năm 2026.

Về nội dung làm việc, Thủ tướng yêu cầu thành phố tập trung nêu rõ những kiến nghị cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để cùng xem xét, tháo gỡ ngay tại cuộc làm việc này.

Trên cơ sở báo cáo của Hà Nội, Thủ tướng sẽ mời đại diện các bộ, ngành liên quan tham gia ý kiến, trao đổi và làm rõ các nội dung thuộc phạm vi quản lý Nhà nước.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành sẽ tập trung góp ý đối với những lĩnh vực Hà Nội cần quan tâm trong thời gian tới; đồng thời chỉ rõ những vấn đề thành phố cần ưu tiên xử lý, tháo gỡ để tạo dư địa phát triển mới, nhất là các nhiệm vụ phục vụ trực tiếp cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng trong năm nay mà còn phải tạo dựng nền tảng phát triển dài hạn, bền vững cho Thủ đô trong giai đoạn tới.

"Chúng ta cần cùng nhau nhìn thẳng vào những khó khăn, vướng mắc, đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các giải pháp thực chất, khả thi. Qua đó, tạo động lực mới cho phát triển, giúp Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quan trọng của cả nước và đóng góp ngày càng lớn hơn cho sự phát triển chung của đất nước", Thủ tướng phát biểu.