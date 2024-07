Kiểm toán viên nói sai lầm khi 'không làm cứ nhận' ở phiên tòa FLC

Khởi tố đối tượng trong đường dây đưa người trốn sang Hàn Quốc

Công an Quảng Ninh thông tin Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Lê Sỹ Đồng (40 tuổi; trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.