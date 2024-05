Khủng hoảng của hãng du thuyền xa xỉ 'chỉ dành cho người lớn'

Virgin Voyages, hãng du thuyền xa xỉ của tỷ phú người Anh, đang rơi vào cơn ác mộng PR sau một chương trình quảng bá của mình.

Tuyến du thuyền "chỉ dành cho người lớn" Virgin Voyages, thuộc Tập đoàn Virgin của ông trùm kinh doanh Richard Branson, nổi tiếng với việc tặng các giải thưởng miễn phí để quảng bá các chuyến đi quốc tế khác nhau trên khắp Australia, châu Âu và Caribe.

Nhưng mới đây, hãng này đã dính vào bê bối khi những khách hàng trúng thưởng chuyến du lịch miễn phí không thể "nhận giải". Một trong số khách hàng, lấy biệt danh Morgan, đã phỏng vấn trên truyền thông để bày tỏ bức xúc về việc sẽ phải trả số tiền lớn nếu muốn lên được tàu.

Cụ thể, vào tháng 11/2023, khi đang trên chuyến bay của của Virgin Airlines từ Melbourne về nhà ở Tasmania (Australia), Morgan và các hành khách khác được thông báo họ là những người may mắn trúng tấm vé du lịch miễn phí từ hãng Virgin Voyages.

Do căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ, các du thuyền của Virgin Voyages sẽ không thể đến Austrlia. Ảnh: Virgin Voyages.

Tấm vé mà Morgan nhận được là chuyến du lịch dành cho hai người, sẽ khởi hành từ Australia hoặc New Zealand trên con tàu mới nhất của hãng du lịch này là Resilient Lady (ra mắt vào tháng 5/2023).

Morgan cho biết ban đầu cô rất phấn khích khi nghĩ đến việc sẽ được cùng người yêu của mình có chuyến du ngoạn ra khỏi Brisbane.

Thế nhưng, đến tháng 2 năm nay, hãng tàu này bất ngờ đưa thông báo các chuyến đi đến Australia của họ sẽ bị hủy bỏ do căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ.

Morgan được thông báo rằng cách duy nhất để cô có thể đổi giải thưởng của mình là bay từ Australia đến châu Âu hoặc Caribe để lên tàu. Nhưng nếu làm vậy, cô và nửa kia sẽ phải bỏ ra hàng nghìn USD tiền đi lại.

Virgin Voyages có nhiều hành trình Caribe khác nhau khởi hành từ San Juan và Miami (Mỹ), với các cảng ở Tortola, Basseterre, St. John's, Fort-de-France, Castries, Kingstown và Philipsburg.

Morgan cho biết hai chuyến bay khứ hồi từ chỗ cô đến vùng biển Caribe sẽ có giá 8.000 USD (tương đương 203 triệu đồng).

Business Insider đã xem xét thông tin các chuyến bay khứ hồi trên Skyscanner và nhận thấy hành trình từ Hobart (Tasmania), đến San Juan (thủ phủ Puerto Rico, Mỹ) có thể mất tới 46 giờ trên nhiều chuyến bay.

Morgan cho biết khi cô phản ánh với đội PR của Virgin vấn đề vé máy bay quá đắt đỏ, họ đã im lặng.

"Tôi đã thật sự bị sốc, tôi đã nghĩ Virgin có thể đổi cho mình một giải thưởng thay thế, ví dụ đổi lấy các chuyến bay của hãng hoặc cho chúng tôi đặt lại vé du lịch vào hành trình năm sau. Nhưng họ gần như bỏ mặc chúng tôi, kiểu 'Bây giờ cô hơi bị phiền rồi đấy'", Morgan bày tỏ.

Các chuyên gia cho rằng sự việc lần này có thể ảnh hướng đến danh tiếng lâu dài của hãng tàu du lịch. Ảnh: andystravelblog.

Trong một tuyên bố, đại diện của Tập đoàn Virgin Australia cho biết: "Chúng tôi xin lỗi những người chiến thắng, những người không còn khả năng đổi giải thưởng do các chuyến du ngoạn từ Australia và New Zealand của Virgin Voyages bị hủy trong bối cảnh xung đột ở Biển Đỏ. An toàn luôn là ưu tiên số một của chúng tôi".

Người đại diện cho biết thêm rằng Virgin Voyages đã cung cấp cho tất cả những khách bị ảnh hưởng các chuyến du ngoạn miễn phí trên các chuyến đi quốc tế khác của mình.

Tenile Clarke, giám đốc điều hành và nhà báo chính tại Chambers Media Solutions, nói với Business Insider rằng Virgin "chắc chắn nên đề nghị" thanh toán chi phí chuyến bay.

"Cuối cùng, quyết định này tập trung vào việc quản lý danh tiếng và dư luận tiêu cực. Đây có thể một bài học quan trọng về sự hiểu biết của thương hiệu, rằng mọi khách hàng đều là đại sứ tiềm năng cho sản phẩm và trải nghiệm mà bạn cung cấp", Clarke nói.

Bà nói rằng sự cố lần này có thể tác động đến các giá trị thương hiệu của Virgin, bao gồm "sự hào phóng và tác động xã hội lâu dài".

Balkrushna Potdar, giảng viên tiếp thị tại Đại học Tasmania, nói với ABC rằng câu chuyện của Morgan có thể gây tổn hại đến thương hiệu của Virgin Voyages. Potdar cho biết công ty có thể bị mang tiếng xấu vì sử dụng các chiến thuật tiếp thị không đáng tin cậy.

Theo vị giảng viên, hãng tàu có thể giải quyết ổn thỏa bằng cách "trang trải chi phí cho các chuyến bay đến châu Âu hoặc vùng Caribe". "Trải nghiệm tiêu cực của người thắng giải lần này có thể trở thành một câu chuyện cảnh báo ngăn cản khách hàng tiềm năng tương tác với thương hiệu", ông nói.