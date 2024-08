Khung cảnh bên trong 'điểm nóng' bệnh sởi ở TP.HCM

Sau 6 ngày cách ly do mắc bệnh sởi, hôm nay, bé Ka Mai được chuyển về lầu 8, nơi đặt khoa Hô hấp để tiếp tục chiến đấu với bệnh viêm phổi. Chỉ mới 4 tháng tuổi, thời gian nằm viện của Mai nhiều gấp bội so với số ngày em được ở nhà. "Vừa xuất viện về nhà sau khi điều trị viêm màng não thì con phải nhập viện tiếp tục do sởi. Thương con còn nhỏ mà phải chịu đựng nhiều thứ như vậy”, chị Ka Huyn (25 tuổi, Lâm Đồng) ôm chặt con gái với phần đầu lõm sâu, nghẹn ngào.