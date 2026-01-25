Khu nam TP.HCM đang định hình ‘lifestyle district’ mới

Trong bối cảnh các đô thị lớn đang dịch chuyển từ đô thị chức năng sang đô thị trải nghiệm, khái niệm “lifestyle district” được xem như chuẩn mực phát triển mới.

Khu nam TP.HCM hội tụ đầy đủ điều kiện để từng bước định hình “lifestyle district” mới của thành phố.

“Lifestyle district” - từ khái niệm toàn cầu đến chuẩn mực phát triển đô thị mới

Trên thế giới, “lifestyle district” được định nghĩa là mô hình đô thị tích hợp, nơi không gian sống, thương mại, văn hóa, giải trí và cảnh quan công cộng được quy hoạch đồng bộ nhằm tạo ra trải nghiệm sống trọn vẹn, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu cư trú đơn thuần. Theo Urban Land Institute (ULI), “lifestyle district” thành công thường hội tụ 3 yếu tố cốt lõi là cộng đồng cư dân ổn định, hệ tiện ích - dịch vụ đã hình thành và bản sắc không gian rõ ràng.

Những mô hình tiêu biểu có thể kể đến như Hudson Yards (New York) - nơi tái thiết công nghiệp cũ thành khu phố trải nghiệm; Marina Bay (Singapore) - “downtown lifestyle” ven sông; hay Gangnam (Seoul) - khu vực kết hợp giữa thương mại, văn hóa đại chúng và đời sống cư dân cao cấp. Điểm chung của mô hình này không phải quy mô khổng lồ, mà ở khả năng tạo nhịp sống liên tục suốt ngày đêm, nơi đô thị trở thành “sân khấu” cho hoạt động xã hội.

Hudson Yards, Marina Bay và Gangnam là mô hình đô thị trải nghiệm tạo nhịp sống sôi động suốt ngày đêm.

Đặt trong bối cảnh TP.HCM, khu nam là khu vực đáp ứng đầy đủ tiền đề của “lifestyle district” với quỹ đất lớn được quy hoạch bài bản, cộng đồng cư dân trung, cao cấp hình thành ổn định, đặc biệt là sự kế thừa liên tục của trục đô thị chiến lược trong suốt hơn 2 thập kỷ phát triển.

Khu nam TP.HCM - đô thị trẻ và giá trị chọn lọc qua thời gian

So với các khu vực phát triển sớm, khu nam TP.HCM là đô thị “trẻ” nếu xét theo lịch sử hình thành. Tuy nhiên, sự phát triển muộn này mang đến lợi thế hiếm có: Quy hoạch bài bản từ đầu, hình thành trục phát triển rõ ràng và hạn chế tình trạng phát triển thiếu đồng bộ.

Hai tuyến đường quan trọng của khu Nam là Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh. Ảnh Phú Long (trái) và Quỳnh Danh.

Hai trục đô thị đóng vai trò “xương sống” của khu nam là Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ. Nếu Nguyễn Văn Linh gắn liền sự hình thành của Phú Mỹ Hưng - khu đô thị kiểu mẫu, thì Nguyễn Hữu Thọ là trục kế thừa và mở rộng.

Điểm đặc biệt của nam TP.HCM nằm ở tính ổn định cộng đồng. Cư dân khu vực này chủ yếu là nhóm ở thực, gắn bó lâu dài, hình thành cộng đồng có yêu cầu cao và ổn định về chất lượng sống. Nền tảng đó tạo ra hệ tiện ích - dịch vụ vận hành hiệu quả, không dừng ở mức “hiện diện trên bản đồ”.

Bản sắc đô thị tại nam TP.HCM càng rõ nét với trục đường rộng, mảng xanh lớn, không gian công cộng ven sông và khu thương mại, dịch vụ, văn phòng được tổ chức tập trung. Đặc biệt, hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh gồm giáo dục quốc tế, y tế chất lượng cao, cùng trung tâm thương mại, giải trí quy mô lớn. Các tiện ích này vận hành ổn định, phục vụ nhu cầu làm việc, giải trí, giao thương, tận hưởng cuộc sống cho cộng đồng cư dân - yếu tố cốt lõi giúp đô thị chuyển từ “nơi ở” sang “nơi sống”.

Cầu Cần Giờ giúp khu nam TP.HCM gia tăng kết nối liên vùng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong khi đó, hạ tầng giao thông tại khu vực này đóng vai trò chất xúc tác quan trọng. Ngoài tuyến đường đã hình thành, hàng loạt dự án chiến lược như metro số 4, metro Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 kết nối sân bay Long Thành, Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành… đang từng bước mở rộng không gian ảnh hưởng của khu nam TP.HCM. Hạ tầng đưa khu vực này từ vị thế “đô thị vệ tinh” trở thành cực kết nối vùng.

Tuy nhiên, nghịch lý đang hiện hữu là dư địa phát triển của khu vực còn nhiều tiềm năng, nhưng nguồn cung dự án mới ngày càng khan hiếm. Nguyên nhân đến từ quỹ đất sạch ngày càng ít, yêu cầu pháp lý khắt khe và định hướng phát triển đô thị ưu tiên chất lượng không gian sống thay vì số lượng sản phẩm.

Sự khan hiếm này tạo nên “giá trị chọn lọc” cho từng dự án mới, không chỉ đáp ứng nhu cầu ở, mà phải đóng vai trò bổ sung bản sắc, nâng tầm trải nghiệm và hoàn thiện mô hình “lifestyle district” của toàn khu vực.

Essensia Broadway - “lifestyle district” thu nhỏ tại nam TP.HCM

Trong bức tranh nam TP.HCM, Essensia Broadway xuất hiện như mô hình thu nhỏ của xu hướng phát triển mới, đồng thời là “mảnh ghép trải nghiệm” - nơi kế thừa nền tảng đô thị hiện hữu, được kiểm soát chặt chẽ về kiến trúc, vận hành và cộng đồng, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị khu nam thành phố.

Essensia Broadway tọa lạc trên mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ, kết nối thuận tiện giao thông và nhịp sống đô thị khu nam TP.HCM.

Trước hết, vị trí tọa lạc là lợi thế nền tảng. Essensia Broadway nằm trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ - một trong hai trục “xương sống” của nam TP.HCM. Dự án hiện diện giữa vùng đô thị xanh, sôi động tại khu nam và cách trạm dừng metro tương lai chưa đến 1 km. Điều này bảo đảm khả năng tiếp cận thuận tiện cho cả cư dân lẫn dòng chảy thương mại. Trong mô hình “lifestyle district”, khả năng kết nối đa phương thức và gắn với giao thông công cộng là điều kiện tiên quyết để hình thành nhịp sống đô thị liên tục - điều mà Essensia Broadway đang sở hữu.

Khác với dự án trên thị trường, Essensia Broadway được phát triển theo mô hình Art-Urban - phố thị thương mại và nghệ thuật độc đáo tại nam TP.HCM. Kiến trúc Art-Deco, tuyến phố thương mại được thiết kế như “sân khấu đô thị”, quảng trường và clubhouse mang tinh thần trình diễn tạo nên bản sắc không gian rõ ràng, giúp dự án trở thành điểm nhấn khác biệt, đồng thời góp phần làm phong phú thêm tính đa dạng trong cấu trúc đô thị phía nam thành phố.

Essensia Broadway phát triển theo mô hình Art-Urban, kết hợp kiến trúc Art-Deco và không gian thương mại - nghệ thuật độc đáo.

Yếu tố then chốt để Essensia Broadway được nhìn nhận như “lifestyle district” thu nhỏ nằm ở cách tổ chức hệ tiện ích và nhịp vận hành không gian. Chuỗi tiện ích tại đây được sắp xếp như “phân cảnh” trong vở diễn đô thị: Từ công viên nghệ thuật mở ra khoảng xanh thư giãn ban ngày, quảng trường nhạc nước - trái tim kết nối cộng đồng khi chiều xuống, tuyến phố ánh sáng kích hoạt hoạt động thương mại và trải nghiệm về đêm, đến clubhouse mang tinh thần “ốc đảo huyền diệu” - không gian tái tạo năng lượng giữa lòng phố thị.

Essensia Broadway được nhìn nhận như “lifestyle district” thu nhỏ.

Không gian thể thao, wellness, thư giãn, giải trí được đan xen hài hòa với mảng xanh và cảnh quan, tạo nên khoảng chuyển nhịp tự nhiên giữa vận động - nghỉ ngơi - kết nối, giúp cư dân duy trì sự cân bằng thể chất và tinh thần trong môi trường đô thị mật độ cao.

Chuỗi tiện ích đa lớp của Essensia Broadway kiến tạo nhịp sống liên tục ngày - đêm.

Với quy mô giới hạn chỉ 87 căn, gồm 31 căn nhà phố thương mại và 56 căn nhà phố liền kề, Essensia Broadway được định hình như khu phố thương mại có tính chọn lọc cao, tiếp nối tinh thần quy hoạch đồng bộ của quần thể Essensia - Celesta. Mỗi sản phẩm không tồn tại riêng lẻ, mà là mắt xích trong hệ sinh thái vận hành chung, nơi không gian ở, kinh doanh và trải nghiệm được kết nối chặt chẽ.

Ở quy mô vừa, được kiểm soát kỹ lưỡng và sở hữu bản sắc rõ ràng, Essensia Broadway không chỉ là dự án thấp tầng, mà còn được xem như hình mẫu cho dự án phát triển theo định hướng “lifestyle district” trong tương lai tại nam TP.HCM.