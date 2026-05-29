Khu nam thủ đô chuyển động cùng siêu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội

Với quy mô hơn 9.000 ha cùng định hướng phát triển tổ hợp thể thao, thương mại, đô thị tầm cỡ quốc tế, dự án được kỳ vọng tạo lực đẩy về hạ tầng, dân cư, dòng vốn cho toàn khu vực.

Trong nhiều năm, phía nam Hà Nội chưa thực sự hình thành những đại đô thị quy mô lớn như khu vực phía đông hay phía tây. Tuy nhiên, khu vực này đang bước vào giai đoạn chuyển động mạnh khi Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (trước là dự án Khu đô thị thể thao Olympic) chính thức triển khai.

Siêu đô thị gần 1 triệu tỷ đồng tái định hình phía nam Hà Nội

Theo quy hoạch, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (Vinhomes Global Sportia) có quy mô khoảng 9.170 ha, tổng vốn đầu tư hơn 925.000 tỷ đồng , triển khai trên địa bàn 11 xã của Hà Nội. Đây là một trong những đại đô thị lớn nhất từng được phát triển tại Việt Nam. Dự án được định hướng trở thành tổ hợp thể thao, đô thị hiện đại tầm cỡ quốc tế, đủ điều kiện đăng cai các sự kiện lớn như ASIAD, Olympic hay World Cup.

Theo quy hoạch, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội có khoảng 80% là nhà thấp tầng nhằm giữ mật độ xanh, tích hợp sân vận động 135.000 chỗ, làng vận động viên, đại lộ thể thao và các phân khu TOD kết nối metro.

Điểm nhấn nổi bật là sân vận động Hùng Vương được xây dựng trên diện tích hơn 73 ha với sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, tích hợp hệ mái che đóng - mở tự động quy mô lớn và dự kiến hoàn thành năm 2028.

Không dừng ở vai trò một dự án bất động sản, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội còn được xem là “siêu hạ tầng” có khả năng tái cấu trúc toàn bộ khu nam thủ đô. Khi hoàn thiện, khu đô thị dự kiến đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 751.000 người, tương đương gần 9% dân số Hà Nội hiện nay. Điều này đồng nghĩa khu vực phía nam sẽ bước vào chu kỳ phát triển mới với tốc độ đô thị hóa, gia tăng dân cư và nhu cầu dịch vụ lớn.

Hạ tầng tăng tốc, dòng vốn bắt đầu dịch chuyển

Một trong những yếu tố khiến giới đầu tư quan tâm tới Thường Tín là tốc độ phát triển hạ tầng vài năm trở lại đây.

Khu vực này nằm trên trục giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội với các tỉnh phía nam, gồm Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Vành đai 3.5 và đặc biệt là tuyến Vành đai 4 đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ vừa chính thức khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2027 với quy mô 16 làn xe và hiện đại bậc nhất Việt Nam với tổng vốn 162.000 tỷ đồng . Tuyến đường có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 36,3 km và đi qua 18 phường, xã.

Lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A ngày 19/5.

Song song đó, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội còn được nghiên cứu kết nối hệ thống metro và giao thông công cộng hiện đại. Việc đầu tư hạ tầng không chỉ phục vụ riêng dự án, mà hướng tới hình thành mạng lưới giao thông chiến lược cho toàn khu vực phía nam thủ đô. Khi khoảng cách di chuyển được rút ngắn, quỹ đất lớn và mặt bằng giá còn thấp hứa hẹn trở thành lợi thế cạnh tranh của khu nam Hà Nội trong giai đoạn tới.

“Đại công trường” tạo nhu cầu thực cho bất động sản

Khác với nhiều khu đô thị phát triển theo mô hình giãn dân đơn thuần, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội được dự báo tạo ra lượng lớn nhu cầu ở thực và dịch vụ trong suốt quá trình xây dựng vận hành. Với quy mô hàng nghìn hecta và tiến độ triển khai kéo dài nhiều năm, khu vực này sẽ hình thành một “đại công trường” liên tục, thu hút lượng lớn kỹ sư, chuyên gia, nhà thầu, lao động chất lượng cao đến làm việc.

Đặc biệt, sau giai đoạn xây dựng, các công trình thể thao, thương mại và dịch vụ tiếp tục kéo theo cư dân, vận động viên, chuyên gia, khách du lịch về khu vực. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên nhu cầu thực về lưu trú, thương mại và dịch vụ đô thị - nền tảng giúp thị trường bất động sản phát triển bền vững.

“Đại công trường” 9.170 ha thi công ngày đêm để bảo đảm tiến độ.

Đáng chú ý, mặt bằng giá bất động sản tại Thường Tín hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều khu vực đã phát triển ở phía đông và phía tây Hà Nội. Điều này khiến Thường Tín còn dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Cùng với thời gian, thị trường càng ngày càng chọn lọc hơn. Dòng tiền có xu hướng tìm đến những khu vực sở hữu động lực phát triển rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và khả năng hình thành cộng đồng cư dân thực. Sự xuất hiện của đại đô thị thể thao rộng 9.170 ha không chỉ mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho phía nam Hà Nội, mà còn được kỳ vọng góp phần đưa Thường Tín trở thành một trong những điểm đến đáng chú ý của dòng vốn đầu tư giai đoạn tới.