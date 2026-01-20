Khu đông TP.HCM và tiềm năng trở thành ‘Pudong’ của Việt Nam

Với sự đồng bộ của hệ thống hạ tầng chiến lược,khu đông TP.HCM được kỳ vọng tạo nên dấu ấn phát triển tương tự “Pudong” (Phố Đông - Thượng Hải).

Trong bức tranh đó, Gladia by the Waters nổi lên như “tọa độ” đầy tiềm năng đón đầu đà phát triển mạnh mẽ của khu vực, nhờ lợi thế kết nối trực tiếp hạ tầng liên vùng, không gian sống chất lượng bên sông hiện hữu và pháp lý vững vàng.

Lợi thế tương đồng từ hạ tầng tỷ USD

Nhìn lại lịch sử phát triển những hình mẫu đô thị toàn cầu, bước ngoặt tăng trưởng luôn là kết quả tất yếu của tầm nhìn quy hoạch dài hạn và hệ thống hạ tầng đồng bộ. Trong đó, “Pudong” được xem là điển hình cho vai trò của giao thông trong việc “thay da đổi thịt” một vùng đất.

Khu đông TP.HCM hội tụ xung lực hạ tầng mạnh mẽ, sẵn sàng cho kịch bản phát triển tương tự "Pudong".

Từ khu vực ven sông Hoàng Phố với xuất phát điểm khiêm tốn, “Pudong” phát triển ngoạn mục nhờ sân bay quốc tế, cảng biển, hệ thống metro, cầu - hầm vượt sông.

Tại Việt Nam, khu đông TP.HCM đang hội tụ tiền đề tương tự để tạo nên “kịch bản Pudong” đầy hứa hẹn, nhờ định hướng phát triển nhất quán song hành cùng sự hoàn thiện của hệ thống hạ tầng tỷ USD.

Trọng tâm của sự chuyển mình này là sức bật từ sân bay quốc tế Long Thành dự kiến vận hành thương mại giai đoạn 1 vào tháng 6 năm nay. Cách trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm khoảng hơn 40 km, công suất thiết kế đón 25 triệu lượt khách/năm trong giai đoạn 1 và khoảng 50 triệu lượt khách/năm khi hoàn thành giai đoạn 2, sân bay quốc tế Long Thành được định vị trở thành trung tâm trung chuyển hàng không hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, mở ra cánh cửa đón dòng chảy thương mại toàn cầu đổ về khu đông.

Nếu sự trỗi dậy của “Pudong” gắn liền với cảng Dương Sơn, thì khu đông TP.HCM lại sở hữu lợi thế kép khi nằm giữa hai cửa ngõ logistics quan trọng là cảng Cát Lái và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, thuộc nhóm cảng container thế giới.

Cùng với công trình trọng điểm như nút giao Mỹ Thủy, đường Vành đai 3, hầm chui An Phú, giai đoạn 2026-2035, khu đông chứng kiến sự bùng nổ của hạ tầng chiến lược. Từ việc mở rộng đường Võ Chí Công lên 12 làn xe, triển khai đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến quy hoạch các tuyến metro số 6, số 10... tất cả tạo nên diện mạo đô thị kết nối không khoảng cách.

Gladia by the Waters là dự án hưởng lợi trực tiếp nhờ vị trí tâm điểm phát triển.

Theo các chuyên gia, sự cộng hưởng giữa sân bay Long Thành cùng trục đường “xương sống” sẽ xóa nhòa ranh giới địa lý, biến khu đông thành “thỏi nam châm” thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Tọa độ “lõi” đón dòng chảy thịnh vượng

Trong bức tranh hạ tầng đô thị đang tăng tốc của khu đông TP.HCM, trục Võ Chí Công - Vành đai 2 được nhìn nhận như hành lang kinh tế mang tính chiến lược. Không chỉ kết nối trực tiếp hai cực phát triển năng động khu nam và khu đông của thành phố, trục hạ tầng này đang được định vị trở thành tuyến giao thông xuyên suốt liên kết sân bay quốc tế Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngay tọa độ giao thoa đầy tiềm năng Võ Chí Công - Vành đai 2, Gladia by the Waters - phân khu thấp tầng với 226 căn biệt thự đơn lập, song lập, tứ lập và nhà liền kề có sân vườn hoàn thiện, hiện diện như “hạt nhân” định danh cho nhóm khách hàng có tầm nhìn chọn lọc, điểm neo giá trị bền vững trong dòng dịch chuyển mạnh mẽ của khu đông. Đây là phân khu thấp tầng đầu tiên nằm trong tổng thể khu đô thị 30 ha của Khang Điền - chủ đầu tư được biết đến với tôn chỉ phát triển bền vững cùng nền tảng pháp lý minh bạch.

Chất sống tinh tuyển với 3 mặt giáp sông rạch, gần gũi thiên nhiên tại Gladia by the Waters.

Gladia by the Waters có quy mô 11,8 ha, được phát triển bởi liên doanh Keppel - Khang Điền với quy hoạch bài bản, đồng bộ ngay từ đầu. Khi toàn khu từng bước hoàn thiện, cấu trúc phát triển này cho phép đô thị vận hành ổn định, tạo nền tảng giá trị bền vững theo thời gian.

Nhìn lại “Pudong”, những khu đô thị ven sông Hoàng Phố từng là điểm khởi đầu cho làn sóng dịch chuyển của giới tài chính, chuyên gia quốc tế và dần hình thành chuẩn mực sống mới song hành cùng đà phát triển hạ tầng. Tương tự, với Gladia by the Waters, lợi thế ba mặt hướng thủy không chỉ giúp dự án sở hữu tiềm năng tăng giá trong tương lai, mà còn có khả năng đón đầu nhu cầu lưu trú, an cư, đầu tư ngay lập tức khi dự án đã xây dựng hoàn chỉnh và sẵn sàng khai thác.

Với nền tảng pháp lý rõ ràng, vị trí thế đắc địa và đang từng bước hình thành cộng đồng cư dân, Gladia by the Waters hội tụ yếu tố để trở thành dự án tiêu biểu góp phần định hình diện mạo khu đông trên tiến trình trở thành “Pudong của Việt Nam”.