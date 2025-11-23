Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội rét đậm

Bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống miền Bắc và Bắc Trung Bộ, dự báo từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng mạnh tới các khu vực từ Đông Bắc Bộ đến Trung Trung Bộ trong 24-48 giờ tới.

Trên đất liền: Khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh tác động đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan xuống Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ ngày 25/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ.

Trên biển: Từ chiều 24/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m; Bắc Biển Đông gió cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 4-6m.

Từ tối 24/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và giữa Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng 3-5 m, biển động mạnh.

Cảnh báo thiên tai: Khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng.

Trời rét có thể tác động đến gia súc, gia cầm, cây trồng; Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông suối nhỏ; sạt lở đất sườn dốc.