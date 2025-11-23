Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội rét đậm

  Chủ nhật, 23/11/2025 18:01 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống miền Bắc và Bắc Trung Bộ, dự báo từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ.

Khong khi lanh Ha Noi anh 1

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng mạnh tới các khu vực từ Đông Bắc Bộ đến Trung Trung Bộ trong 24-48 giờ tới.

Trên đất liền: Khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh tác động đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan xuống Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ ngày 25/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ.

Trên biển: Từ chiều 24/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m; Bắc Biển Đông gió cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 4-6m.

Từ tối 24/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và giữa Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng 3-5 m, biển động mạnh.

Cảnh báo thiên tai: Khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng.

Trời rét có thể tác động đến gia súc, gia cầm, cây trồng; Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông suối nhỏ; sạt lở đất sườn dốc.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

