Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa phùn

Dự báo thời tiết 7/1, miền Bắc có không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa phùn, sương mù, nhưng ban ngày nhiệt cao đến 26 độ C. Trung Bộ có mưa rào rải rác. Tây Nguyên, Nam Bộ nắng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông nên ngày 7/1, khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có thời tiết thủ đô Hà Nội vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác; độ ẩm trong không khí khá cao, trung bình 81-91%. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ trưa chiều trời nắng.

Toàn miền chủ yếu rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất ở ven biển, trung du và đồng bằng dao động 16-19 độ C, riêng vùng núi nhiệt độ thấp hơn 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C. Tuy nhiên, nền nhiệt trong ngày tăng khá cao, lên tới 26 độ C.

Thời tiết Hà Nội mưa phùn ẩm ướt. Ảnh minh họa: Minh Hoàng.

Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên trong hôm nay tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Ngoài ra, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, không khí lạnh sau đó suy yếu, nhưng khoảng ngày 10-11/1 và 14-15/1 được tăng cường trở lại.

Thời tiết Nam Bộ và TP.HCM những ngày tới ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, chỉ số tia UV ở mức trung bình - cao, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô.

Cơ quan khí tượng lưu ý, khu vực này biên độ nhiệt ngày và đêm tương đối lớn, đêm và sáng sớm tiết trời se lạnh có khả năng gây nên các bệnh về đường hô hấp. Thời tiết hanh khô, đề phòng cháy nổ, chập điện do quá tải.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 7/1/2024.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ C.