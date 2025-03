Không khí lạnh sắp đổ bộ, miền Bắc bất ngờ chuyển rét kèm nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (13/3), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo từ khoảng chiều và đêm 15/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 15/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; từ khoảng 17/3, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét.

Cơ quan khí tượng nhận định, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ 14-17 độ; Quảng Bình đến Huế 17-19 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội từ đêm 15/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ.

Các chuyên gia khí tượng dự báo, không khí lạnh tăng cường từ chiều tối và đêm 15/3 đến sáng sớm ngày 16/3 nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Đợt không khí lạnh này chỉ gây mưa ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ trong ngày 16/3, sau đó chuyển rét khô kéo dài khoảng 3-4 ngày. Tuy nhiên, nhiệt độ thấp dưới 15 độ chủ yếu về đêm và sáng sớm; ban ngày duy trì quanh mức 20 độ và có nắng liên tục nên không còn cảm giác rét buốt hoặc rét kèm mưa phùn, nồm ẩm kéo dài như nhiều đợt lạnh trước đó.

Sau đó, nền nhiệt khu vực khả năng tăng nhanh cho đến cuối tuần sau với mức cao nhất ở Hà Nội khoảng 23 độ, thấp nhất 18 độ.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng dự báo, trong tháng 3, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch đông nên sẽ gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù cho khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sang tháng 4, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trời rét, rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 15/3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5,5m. Từ đêm 16/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2-4m.

