Không gian sống 'chuẩn' resort tại The Sóng Vũng Tàu

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa ngay bãi biển Thùy Vân, tổ hợp căn hộ - khách sạn The Sóng Vũng Tàu còn được đầu tư hệ thống tiện ích theo tiêu chuẩn resort 5 sao.

The Sóng Vũng Tàu (The Sóng Apartment Vũng Tàu) là tổ hợp căn hộ du lịch - khách sạn được phát triển theo mô hình second home, nằm ngay khu trung tâm du lịch nhộn nhịp, sầm uất nhất thành phố Vũng Tàu. Quy mô dự án gồm một tòa nhà cao 36 tầng với hơn 1.600 sản phẩm căn hộ condotel, khách sạn và shophouse, mang đến nhiều lựa chọn đa dạng, phù hợp với “khẩu vị” của người mua, nhà đầu tư.

Nằm trên mặt tiền đường Thi Sách, cách bãi Thùy Vân vài trăm mét, condotel The Sóng được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông đã phát triển khá đồng bộ của thành phố Vũng Tàu. Từ vị trí dự án The Sóng Vũng Tàu, du khách có thể nhanh chóng di chuyển đến các tiện ích vui chơi, giải trí, điểm du lịch nổi tiếng của Vũng Tàu như tượng Chúa Ki-tô, hải đăng Vũng Tàu, chợ đêm, công viên Thỏ Trắng…

Ngoài vị trí, hệ thống tiện ích cũng là một điểm mạnh của The Sóng so với các dự án condotel Vũng Tàu khác. Cụ thể, dự án được đầu tư hệ thống tiện ích nội khu chuẩn resort 5 sao, quy tụ nhiều tiện ích được đánh giá là cao cấp, lần đầu xuất hiện tại thành phố biển, đơn cử có Hồ Mây - hồ bơi trên tầng thượng với độ cao 130 m. Các tiện ích khác như skybar, phòng gym, yoga tại tầng thượng; khu công viên nước rộng 1.000 m2 tại tầng 5; sảnh đón sang trọng cao 9 m, trang trí thác nước ấn tượng… cũng góp phần tạo nên một kỳ nghỉ đầy thú vị tại The Sóng.

Hồ bơi hướng biển tại dự án The Sóng Vũng Tàu. Ảnh: An Gia.

Với kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ những con sóng, tòa The Sóng cũng là một công trình ấn tượng, điểm nhấn kiến trúc của khu vực ven biển Vũng Tàu. Thiết kế này đã giúp The Sóng chiến thắng tại 2 hạng mục “Best Condo Architectural Design” và “Best Condo Interior Design” tại lễ trao Giải thưởng Bất động sản Việt Nam (Vietnam Property Awards) năm 2019.

Tích hợp nhiều ưu thế nổi bật, The Sóng hiện nằm trong số những dự án căn hộ condotel đắt đỏ nhất khu vực trung tâm du lịch ven biển Vũng Tàu.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh sẽ phát triển du lịch chất lượng cao, góp phần thực hiện sự chuyển dịch cơ bản cơ cấu kinh tế của địa phương. Cùng với sự hỗ trợ lớn từ mạng hạ tầng giao thông kết nối, Vũng Tàu sẽ trở thành tâm điểm du lịch phía nam. Sự xuất hiện của các dự án condotel tại Vũng Tàu như The Sóng, Charm Resort Hồ Tràm, Alaric Tower, Vũng Tàu Pearl... phù hợp với xu hướng phát triển du lịch, nghỉ dưỡng. Đặc biệt, trong tương lai gần, khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe và sân bay Long Thành đi vào khai thác giai đoạn 1 (dự kiến năm 2025) sẽ gia tăng lượng khách trong nước và quốc tế đến Vũng Tàu, mở ra nhiều tiềm năng cho thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng với các dự án condotel chất lượng.

Năm nay, giới phân tích nhận định bất động sản nghỉ dưỡng sẽ có sự khởi sắc theo đà phục hồi chung của thị trường và những tín hiệu tích cực từ các yếu tố vĩ mô. Phân khúc căn hộ biển có thể điểm nhấn của bất động sản nghỉ dưỡng 2024 do vừa đáp ứng nhu cầu về tính sở hữu, vừa có thể khai thác cho thuê, tạo dòng tiền. The Sóng Vũng Tàu là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc dành cho nhà đầu tư đang tìm kiếm một căn second home chuẩn resort 5 sao.