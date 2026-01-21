Không còn cất trong két, vàng tích trữ được Gen Z sử dụng thế nào?

Không còn nằm yên nơi két sắt, trang sức vàng đang trở thành item “hot hit” trong tủ đồ giới trẻ nhờ thiết kế hiện đại, vừa giữ giá trị tài sản, vừa thể hiện phong cách riêng.

Dạo một vòng qua các con phố hay lướt mạng xã hội, không khó bắt gặp hình ảnh người trẻ tự tin mix-match trang sức vàng với outfit như một phần không thể thiếu. Sự hiện diện của chất liệu vàng tích trữ trong đời sống thường nhật đang ngày càng trở nên phổ biến và tự nhiên hơn. Gen Z và Millennials giờ đây đã chủ động biến món trang sức quý giá này thành điểm nhấn lý tưởng cho phong cách cá nhân, nhất là khi kết hợp cùng những bộ cánh du xuân dịp Tết.

Không để vàng ‘ngủ’ trong két: Xu hướng đeo vàng tích sản sành điệu

Với Gen Z và Millennials, tích sản không có nghĩa là cất tủ. Họ cần những món vàng có giá trị tích lũy cao nhưng vẫn phải sành điệu, tinh tế để trở thành trang sức xuống phố thay vì nằm im trong két.

Giới trẻ phối trang sức vàng với nhiều loại trang phục để khoe nét cá tính.

Bắt nhịp xu hướng này, các thương hiệu liên tục cho ra mắt những dòng trang sức có tuổi vàng cao, kiểu dáng đa dạng, thiết kế đương đại với độ hoàn thiện tỉ mỉ, tinh xảo. Vàng tích sản giờ đây dễ dàng mix-match linh hoạt, giúp người trẻ tự tin khoe cá tính và yên tâm nắm giữ tài sản trong tay.

Với nét trẻ trung, hiện đại, người trẻ có thể diện trang sức có tuổi vàng cao trong hoạt động thường ngày hay những dịp đặc biệt cần tạo điểm nhấn trong diện mạo, nổi bật giữa đám đông. Trang sức vàng 99% có thể mix-match hài hòa với nhiều loại trang phục, góp phần thể hiện gu thẩm mỹ và cá tính của người sở hữu.

Quan trọng hơn, sự thay đổi trong cách sử dụng vàng xuất phát từ tư duy làm chủ cuộc sống. Người trẻ không để thói quen cũ, định kiến trói buộc lựa chọn của mình, mà tự tin quyết định kiểu dáng, để món trang sức thể hiện tuyên ngôn phong cách của riêng họ. Lúc này, việc đeo vàng cũng mang ý nghĩa trân trọng giá trị bản thân và tận hưởng niềm vui, ghi dấu câu chuyện cá nhân đậm nét, lưu giữ ký ức đẹp đẽ thay vì chỉ đơn thuần là tài sản cất dành.

Trang sức vàng truyền thống trong ngôn ngữ thiết kế hiện đại

Không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết khơi mở nguồn cảm hứng để người trẻ “nâng cấp” giao diện. Trong dòng chảy mua sắm nhộn nhịp, những thiết kế trang sức vàng trẻ trung, có thiết kế từ các biểu tượng may mắn dần chiếm sóng nhờ sự giao thoa tinh tế giữa tính thời trang, giá trị tích lũy và phong cách cá nhân. Tiêu biểu là bộ sưu tập (BST) trang sức vàng 99% Turning Gold của PNJ.

BST trang sức vàng 99% Turning Gold của PNJ với đa dạng thiết kế hình tượng ngựa, hồ ly và bướm.

BST trang sức vàng 99% Turning Gold gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, mang đến hàng loạt lựa chọn từ charm, lắc tay, dây cổ đến nhẫn tinh xảo. Điểm nhấn của BST nằm ở bộ 3 hình tượng đại diện cho cá tính hế hệ mới. Đó là Horsie – chú ngựa luôn bản lĩnh và chủ động tiến về phía trước. Hay Foxie – hồ ly duyên dáng dưới trăng ngà, tượng trưng vẻ đẹp cuốn hút cho sự thông minh và linh hoạt như cách người trẻ tự tin làm chủ hành trình của mình. Trong khi đó, Buffie lấy cảm hứng từ chú bướm chuyển mình phá kén, can đảm đón nhận những thay đổi của cuộc sống để bay vào thế giới mới. Khi sở hữu những món trang sức này, giá trị của vàng không chỉ nằm ở tính tích lũy bền vững, mà còn là cách người trẻ thể hiện cái tôi màu sắc.

Bên cạnh BST trang sức vàng 99% Turning Gold, PNJ còn mang đến các thiết kế mới trong BST trang sức Kim Bảo Như Ý được chế tác bằng công nghệ men màu hiện đại, sử dụng đá màu thiên nhiên như cẩm thạch, thạch anh - vừa tô điểm diện mạo rạng rỡ, vừa gửi gắm lời chúc năm mới khởi sắc.

Điểm nhấn của BST nằm ở biểu tượng Kim Bảo Như Ý đặc trưng, lấy cảm hứng từ những biểu tượng cát tường: Mặt gậy như ý và cỏ bốn lá, tất cả xoay tròn trên nền kim tiền, cùng hình ảnh bốn trái tim lồng vào nhau, gói trọn lời chúc viên mãn về tài lộc, tình duyên, công danh và sức khỏe dồi dào cho năm mới.

BST trang sức Kim Bảo Như Ý mang biểu tượng tốt lành, khởi sắc năm mới như ý.

Việc giới trẻ chuyển sang đeo vàng hàng ngày không chỉ là trào lưu thời trang thoáng qua. Đây là minh chứng cho tư duy tiêu dùng thông minh khi kết hợp giá trị vật chất bền vững với nhu cầu thể hiện bản sắc. Giờ đây, người trẻ không cần lựa chọn giữa "đẹp" và "có giá trị" - họ có thể có cả hai.

Khi năm mới đến gần, việc sở hữu trang sức vàng trở thành "nghi thức" đánh dấu khởi đầu mới rực rỡ. Không chỉ làm mới hình ảnh, món trang sức còn là bước chuẩn bị vững chắc cho hành trình phía trước - vừa rạng rỡ về ngoại hình, vừa vững vàng về tài chính.

