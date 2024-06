Không có dấu hiệu phạm tội vụ đôi vợ chồng chết tại nhà riêng

Đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, không có dấu hiệu tội phạm trong vụ đôi vợ chồng già tử vong tại nhà riêng ở xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng.

Ngày 24/6, trả lời PV VTC News, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, vụ cặp vợ chồng lớn tuổi tử vong trong căn nhà ở xã Nghĩa Phú (huyện Nghĩa Hưng) không phải án mạng.

"Vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, hai ông bà tuổi cao, có tiền sử bệnh tim và huyết áp cao", đại diện Công an tỉnh Nam Định thông tin.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Nam Định, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, không có dấu vết cậy phá cửa, đồ đạc không bị xáo trộn, số tiền hơn 26 triệu đồng được gói trong khăn vải để trong túi áo treo ở phòng khách. Gia đình xác định không bị mất tài sản gì.

Công an khám nghiệm tử thi, xác định, người chồng tử vong trong tư thế nằm ngửa dưới đất, thời gian chết khoảng hơn 12 tiếng, không có dấu vết tác động ngoại lực. Người vợ tử vong trong tư thể nằm ngửa trên giường, tử thi đang trong quá trình phân hủy, thời gian chết khoảng 48 tiếng, không có dấu vết tác động ngoại lực.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Trước đó, khoảng 17h ngày 23/6, chị N.T.T. (SN 1980, trú tại xóm 6, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng) cùng con gái đến thăm bố mẹ đẻ là ông N.V.T. (79 tuổi) và bà T.T.V. (76 tuổi), trú tại xóm 6, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng.

Chị T. gọi nhưng không thấy ai mở cổng, nhìn vào trong nhà thấy cửa chính đóng, cửa ngách mở nên chị T. trèo qua hàng rào để vào nhà thì phát hiện ông T. và bà V. đã tử vong trong nhà.

Ngay sau đó, chị T. trình báo công an. Nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự, phòng Kỹ thuật Hình sự phối hợp với Công an huyện Nghĩa Hưng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các tài liệu liên quan để xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định.

Vợ chồng ông T. sống khép kín, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh, thường xuyên khoá cổng, cửa nhà. Lần cuối cùng, hàng xóm xung quanh nhìn thấy ông T., bà V. là vào tối 20/6.

Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.