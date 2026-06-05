Không chào khán giả, tuyển thủ eSports bị phạt nặng

Ngôi sao đường trên của BLG bị phạt sau khi bỏ qua phần giao lưu với người hâm mộ tại vòng playoff LPL.

Chen Ze-Bin vừa trở thành tâm điểm chú ý sau quyết định kỷ luật từ ban tổ chức LPL. Ảnh: Flickr.

Tuyển thủ Chen Ze-Bin (Bin) của Bilibili Gaming (BLG) vừa nhận án phạt nặng từ ban tổ chức LPL do không thực hiện nghĩa vụ tương tác với khán giả trước trận đấu tại vòng loại trực tiếp (playoff) diễn ra ngày 3/6.

Theo thông báo chính thức từ ban kỷ luật giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp Trung Quốc (LPL), Bin đã vi phạm Điều 12.2.2 trong bộ quy tắc thi đấu khi không tham gia đầy đủ phần xuất hiện và giao lưu trên sân khấu trước trận đấu của BLG.

Ban tổ chức cho rằng hành vi này không phù hợp với tiêu chuẩn chuyên nghiệp của một tuyển thủ LPL, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của khán giả cũng như bầu không khí sự kiện.

Sau quá trình xác minh, Bin bị phạt 150.000 nhân dân tệ (khoảng 540 triệu đồng), nhận cảnh cáo chính thức và buộc phải tham gia các khóa đào tạo liên quan đến quy tắc ứng xử. Đây là một trong những án phạt đáng chú ý nhất tại LPL mùa giải năm nay đối với hành vi không liên quan đến chuyên môn thi đấu.

Sự việc bắt nguồn từ một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh tuyển thủ đường trên của BLG không thực hiện màn chào hỏi người hâm mộ trước trận gặp EDward Gaming. Hành động này nhanh chóng gây tranh cãi trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc, buộc ban tổ chức phải vào cuộc điều tra.

Không chỉ Bin, BLG cũng bị xác định có trách nhiệm trong vụ việc. Theo kết luận của ban kỷ luật, đội này không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giám sát và quản lý tuyển thủ trước trận đấu, vi phạm Điều 12.5.1 của bộ quy tắc thi đấu.

Vì vậy, BLG bị phạt thêm 50.000 nhân dân tệ (khoảng 180 triệu đồng) và nhận văn bản phê bình từ giải đấu.

Trong thông báo, ban tổ chức cho biết cả Bin lẫn BLG đều thừa nhận sai sót và cam kết rà soát lại quy trình để tránh tái diễn các sự việc tương tự trong tương lai.

Dù mức phạt gây nhiều tranh luận, đây vẫn chưa phải án kỷ luật nghiêm khắc nhất tại LPL mùa này. Trước đó, tuyển thủ đi rừng Yang Zi-Jian của Top Esports đã bị cấm thi đấu vĩnh viễn vì liên quan đến hành vi dàn xếp tỷ số.

Đối với BLG, ưu tiên trước mắt là nhanh chóng khép lại lùm xùm ngoài chuyên môn để tập trung cho cuộc đua giành vé tham dự Mid-Season Invitational (MSI).

Đương kim vô địch LPL đang gặp không ít khó khăn sau khi để thua Team WE ở nhánh thắng playoff. Dù vừa đánh bại EDward Gaming với tỷ số 3-0, hành trình của BLG vẫn còn nhiều thử thách khi họ phải chạm trán JD Gaming ở vòng đấu tiếp theo.

Trong trường hợp tiếp tục tiến sâu, Bin và các đồng đội sẽ còn phải vượt qua thêm nhiều đối thủ mạnh trước khi có cơ hội góp mặt tại MSI, giải đấu quốc tế quan trọng bậc nhất của Liên Minh Huyền Thoại trong nửa đầu mùa giải.