Khởi tố, tạm giam thanh niên điều khiển xe máy vào Đại lộ Thăng Long

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Bùi Thái Sơn về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, như tin ANTĐ đã đưa ngày 18/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 24 giây ghi lại hình ảnh nam thanh niên nằm trên yên xe môtô, hai tay cầm tay lái, hai chân duỗi về sau, điều khiển xe máy đi vào Đại lộ Thăng Long với tốc độ khoảng 70 km/h.

Hình ảnh trong clip được một camera hành trình ghi nhận lại. Nam thanh niên điều khiển xe máy vượt qua nhiều ôtô đi cùng chiều.

Nhận thấy sự nguy hiểm của hành vi trên, chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp Công an quận phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tập trung điều tra, làm rõ.

Đối tượng Bùi Thái Sơn.

Quá trình điều tra xác định, nam thanh niên trong clip là Bùi Thái Sơn (SN 1997, trú tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) hiện thuê trọ tại đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Sơn là nhân viên do anh P.V.T. thuê làm nhiệm vụ đóng gói và giao hàng phụ kiện làm bánh sinh nhật cho khách hàng.

Khoảng 14h ngày 18/2, Sơn tự ý lấy xe máy Honda Wave của anh T. để đi siêu thị Big C Thăng Long chơi. Khoảng 16h cùng ngày, Sơn điều khiển xe máy về lại xưởng ở phường Tây Mỗ.

Trong quá trình di chuyển, Sơn điều khiển xe đi vào làn đường dành cho ôtô trên đường cao tốc Láng Hòa Lạc. Khi đi đến đoạn đường thuộc phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Sơn nằm úp trên xe máy (hai tay giữ tay lái xe, hai chân duỗi thẳng về phía sau trên yên xe máy) để tham gia giao thông.

Quá trình nằm, trườn trên yên xe máy, Sơn điều khiển với tốc độ cao khoảng 70 km/h, vượt qua nhiều ôtô đi cùng chiều.

Đi được khoảng hơn 2 km, đến lỗi rẽ đường gom ra đường 70 nối vào đường Tây Mỗ, Sơn mới ngồi dậy điều khiển xe máy như bình thường.

Tại cơ quan công an, Bùi Thái Sơn thừa nhận người trong clip có những hành vi nguy hiểm được đăng tải trên mạng chính là mình.

Ngoài ra, Sơn thừa nhận đây không phải lần đầu tiên Sơn có hành vi điều khiển xe máy trong tư thế nằm. Trước đó, vào chiều 23/6/2023, Sơn cũng tự ý lấy xe máy của anh T, nằm trên yên khi di chuyển trên đường gom Đại lộ Thăng Long.

Hành vi này của Sơn cũng được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Sơn khai việc thực hiện việc điều khiển xe như trên mà không có ai hướng dẫn, hỗ trợ và cũng không tự quay video để đăng mạng xã hội. Việc này do người dân đi cùng đường quay lại rồi đăng tải lên mạng.