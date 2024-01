Khởi tố tài xế xe cẩu xin vượt không được thì húc

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Hoàng (SN 1987) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Vũ Ngọc Hoàng (SN 1987, trú tại khu 5, xã Phúc Lai, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) là đối tượng đã có hành vi điều khiển ôtô cẩu tự hành BKS 19C-136.96 chèn ép, gây thương tích cho người tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 4/1, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một ôtô tải gắn cẩu tự hành chèn ép phương tiện, gây tai nạn cho người tham gia giao thông tại khu vực cầu Ngọc Tháp thuộc thị xã Phú Thọ. Vụ việc lan truyền trên không gian mạng gây bức xúc trong nhân dân.

Đối tượng Vũ Ngọc Hoàng bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi đoạn clip trên đăng tải, giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng chức năng thuộc công an tỉnh, công an các huyện, thành, thị khẩn trương truy tìm, xác minh; triệu tập người điều khiển ôtô nói trên để đấu tranh làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Công an thị xã Phú Thọ phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã làm việc với bị hại, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng làm rõ người điều khiển phương tiện ôtô gây tai nạn. Sau chưa đầy 1 giờ rà soát, cơ quan công an đã xác định và triệu tập người điều khiển ôtô tải gắn cẩu tự hành BKS 19C-136.96 là Vũ Ngọc Hoàng đến Công an thị xã Phú Thọ làm việc.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận vào 16h48 ngày 4/1, đối tượng điều khiển ôtô trên lưu thông trên cầu Ngọc Tháp theo hướng thị xã Phú Thọ đi huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Trong quá trình di chuyển, có 2 môtô đi cùng chiều phía trước với ôtô do Hoàng điều khiển, Hoàng nhiều lần bấm còi, xin vượt lên trước nhưng không được. Vì thế, sau khi vượt lên phía trước, đối tượng bực tức đã đột ngột đánh lái sang bên phải làm 2 người điều khiển môtô ngã ra đường. Biết việc va chạm, nhưng Hoàng không dừng lại mà tiếp tục điều khiển ôtô di chuyển sang xã Hiền Quan-Tam Nông. Hậu quả đã gây thương tích cho chị Phạm Thị Y (SN 1978, ở xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông).

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Hoàng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông không chỉ bị xử lý hành chính mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an tỉnh Phú Thọ đồng thời ghi nhận và đánh giá cao việc người dân đã cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm giúp lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ người điều khiển phương tiện vi phạm để xử lý.