Khởi tố tài xế cố tình đỗ xe chắn ngang đường để cản trở giao thông

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Huy (SN 1983).

Trước đó, ngày 23/12/2023, liên tiếp vào nhiều khung giờ, tại khu vực chợ Đông Tảo thuộc thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, Nguyễn Hữu Huy đã điều khiển ôtô BKS: 29G-019.75 dừng đỗ và chắn ngang đường ĐT382 gây cản trở giao thông nghiêm trọng, đình trệ hoạt động kinh doanh buôn bán của tiểu thương trong chợ, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đối tượng Nguyễn Hữu Huy bị bắt giữ. Hành vi của Nguyễn Hữu Huy khiến dư luận, quần chúng nhân dân rất bức xúc. Nhận được thông tin phản ánh, Công an huyện Khoái Châu đã tiếp nhận, tổ chức điều tra, xác minh và căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã bắt giữ Nguyễn Hữu Huy để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

https://www.anninhthudo.vn/khoi-to-tai-xe-o-to-co-tinh-do-xe-chan-ngang-duong-de-can-tro-giao-thong-post564140.antd