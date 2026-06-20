Khởi tố nhóm đối tượng hỗn chiến bằng vỏ chai bia ở Hà Nội

Công an xã Tam Hưng (Hà Nội) vừa điều tra, làm rõ nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy mang theo vỏ chai bia, đuổi đánh nhau và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 20/6, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Tam Hưng đã kịp thời điều tra, làm rõ vụ việc một nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã và khu vực giáp ranh.

Trước đó, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo về việc một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô di chuyển trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn xã Tam Hưng và các khu vực lân cận. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng mang theo vỏ chai bia, sử dụng xe máy độ chế ống xả gây tiếng ồn lớn, đồng thời đuổi đánh và ném vỏ chai về phía một nhóm thanh niên khác trên đường công cộng.

Các đối tượng tại trụ sở công an phường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Hưng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, rà soát hệ thống camera an ninh và triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Tiếp tục mở rộng điều tra, có thêm 2 đối tượng liên quan đã đến Công an xã Tam Hưng đầu thú và thành khẩn khai báo hành vi tham gia gây rối trật tự công cộng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng cộng 8 đối tượng, gồm: C.V.A. (SN 2008), L.H.S. (SN 2008), N.T.T. (SN 2008), N.X.T. (SN 2008) cùng trú tại xã Thanh Oai; N.A.T. (SN 2007, trú tại xã An Khánh); L.M.T. (SN 2010, trú tại xã Bình Minh); N.H.Đ.A. (SN 2010, trú tại xã Bình Minh) và N.V.D. (SN 2008, trú tại xã Quảng Bị).

Hiện Công an xã Tam Hưng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, đặc biệt trong dịp nghỉ hè; thường xuyên nắm bắt các mối quan hệ xã hội của thanh thiếu niên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tụ tập gây rối, mang theo hung khí, công cụ nguy hiểm hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.