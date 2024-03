Khởi tố nguyên bí thư huyện ủy Lương Tài ở Bắc Ninh

Người phụ nữ trốn truy nã bị bắt khi đến thăm nhà bạn trai

Ngô Thị Mộng Thắm bị truy nã về hành vi môi giới mại dâm, nhưng khi đến nhà bạn trai ở TP Tân An (tỉnh Long An) chơi thì bị công an phát hiện bắt giữ.