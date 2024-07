Khởi tố người đàn ông cầm kiếm ra đường chặn xe ô tô

Người đàn ông cầm hung khí tấn công vợ rồi đi đầu thú ở Hà Nội

Do mâu thuẫn vợ chồng, người đàn ông cầm hung khí tấn công 2 phụ nữ. Rất may một nhân viên bảo vệ của khu đô thị chạy tới can ngăn, giải cứu kịp thời.