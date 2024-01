Khởi tố nghi phạm sát hại nhân viên quán cà phê ở TP.HCM

Sát hại nữ nhân viên quán cà phê và cướp tài sản, Nguyễn Thanh Tâm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố về 2 tội danh.

Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Hung thủ ra tay dã man

Trước đó khoảng 11h30 ngày 6/1, Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Nạn nhân là chị N.T.H.C. (ngụ tỉnh Tiền Giang), tài sản bị chiếm đoạt là 1 xe máy.

Ngay lập tức, ban giám đốc Công an TP.HCM đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND Thành phố, đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, thiết bị, phối hợp Công an huyện Hóc Môn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét nghi phạm gây án.

Nguyễn Thanh Tâm bị khởi tố về tội giết người, cướp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã chỉ đạo các trinh sát có kinh nghiệm nhất tới ngay hiện trường. Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định nghi phạm gây án rất dã man.

Sau khi gây án, nghi phạm đã cướp tiền, xe máy của nạn nhân rồi bỏ chạy về hướng Long An. Trên đường di chuyển, người này thay đổi quần áo, đặc điểm nhận diện để đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

72 giờ phá án

Dù manh mối để lại hiện trường là con số không, tuy nhiên với tinh thần phải bắt bằng được hung thủ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Hóc Môn đã lần theo dấu vết. Chỉ sau 9 giờ truy xét, Công an TP.HCM xác định Nguyễn Thanh Tâm chính là nghi phạm gây án.

Tuy nhiên, lúc này Tâm đã di chuyển qua nhiều nơi thuộc địa phận TP.HCM. Biết bị công an truy bắt ráo riết, Tâm lẩn trốn vào rừng cây rộng 50 ha thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An.

Đây là khu vực rộng lớn, cây cối rậm rạp nên gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình truy bắt. Ban chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, các phương tiện thiết bị nghiệp vụ hiện đại, chó nghiệp vụ, tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia truy bắt đã kiên trì, rà soát, tìm kiếm từng m2.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thông tin về quá trình truy bắt nghi phạm. Ảnh: Lê Trai.

Đến ngày 9/1, Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Long An dồn toàn bộ lực lượng, cùng với máy xúc tiến vào khu rừng rậm, bắt giữ Tâm và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan đến vụ án. Trong 72 giờ, cảnh sát đã bắt được nghi phạm và di lý nghi phạm về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Công an TP.HCM, kết quả trên là minh chứng cho bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì, quyết không bỏ sót tội phạm của Công an TP.HCM trong nỗ lực xây dựng thành phố yên bình về an ninh trật tự.

Nhằm ghi nhận tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an TP.HCM đã trao thư khen kèm tiền thưởng 135 triệu đồng cho 5 tập thể (Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công An huyện Hóc Môn và Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An) và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc các đơn vị trên.

Các đơn vị tham gia phá án được khen thưởng. Ảnh: A.H.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, thiếu tướng Mai Hoàng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an TP.HCM - đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của các lực lượng khi trong 72 giờ đã điều tra, truy bắt được nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan vụ án.

“Việc này thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm cũng như sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các đơn vị trong Công an TP.HCM cùng sự chỉ đạo nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của Công an tỉnh Long An và chính quyền, nhân dân xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An”, thiếu tướng Mai Hoàng chia sẻ.