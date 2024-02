Khởi tố kẻ say rượu chống người thi hành công vụ

Do đã uống rượu và không đội mũ bảo hiểm, sợ bị xử lý, ông Bắc đã to tiếng, xô đẩy lực lượng chức năng thể hiện thái độ không chấp hành.

Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với một đối tượng về tội chống người thi hành công vụ.

Khoảng 12h53 ngày 11/2 (tức ngày mồng 2 Tết), tại QL37, đoạn thuộc tổ dân phố An Long, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an huyện Đại Từ trong khi thực hiện nhiệm vụ, phát hiện ông Trần Văn Bắc (SN 1974, trú tại xóm Yên Thái, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển môtô lưu thông trên đường và không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng ông Bắc không chấp hành mà điều khiển môtô định quay đầu bỏ chạy. Tổ công tác đã dừng xe và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của ông Bắc, kết quả nồng độ cồn là 0,716mg/l khí thở.

Trần Văn Bắc tại cơ quan công an.

Mặc dù đã được tuyên truyền, giải thích về lỗi vi phạm và yêu cầu hợp tác, ông Bắc không hợp tác, không ký xác nhận vào phiếu kiểm tra nồng độ cồn, biên bản vi phạm, có lời nói to tiếng thể hiện thái độ không chấp hành.

Trước tình hình trên, tổ công tác đã mời người chứng kiến, lập biên bản tạm giữ, niêm phong và đưa phương tiện về cơ quan công an để xử lý theo quy định. Khi đó, ông Bắc lao tới, dùng 2 tay kéo giật môtô của mình lại và xô đẩy cán bộ trong tổ công tác.

Tổ công tác đã tiến hành khống chế và bắt người phạm tội quả tang đối với ông Bắc về hành vi chống người thi hành công vụ và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ để giải quyết theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, ông Bắc khai nhận do đã uống rượu và không đội mũ bảo hiểm, sợ bị xử lý, ông Bắc đã có những hành vi nêu trên. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Bắc về tội chống người thi hành công vụ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.