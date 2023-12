Khởi tố giám đốc, phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V ở TP.HCM

Giám đốc, phó giám đốc cùng 2 nhân viên Trung tâm đăng kiểm 50-04V ở TP.HCM bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Cảnh sát khám xét bên Trung tâm đăng kiểm 50-04V. Ảnh: Tùng Lâm.

Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Hải (60 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Chu Đình Hiệp (44 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Lê Văn Tuyến (32 tuổi, quê Nam Định) cùng một người khác về tội Nhận hối lộ.

Trong đó, ông Hải là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V; ông Hiệp là Phó giám đốc; 2 người còn lại là trưởng chuyền.

Trước đó, quá trình mở rộng điều tra dấu hiệu sai phạm tại trung tâm đăng kiểm 50-04V, cảnh sát xác định có dấu hiệu về tội nhận hối lộ nên khởi tố để điều tra. Đến nay, công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc, phó giám đốc và 2 trưởng chuyền của trung tâm đăng kiểm này.

Sáng cùng ngày, Công an TP Thủ Đức đã thực hiện khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-04V. Hàng chục cán bộ có mặt trong và ngoài trụ sở để làm nhiệm vụ.

Các ôtô đến đăng kiểm được hướng dẫn đi nơi khác. Hiện vụ việc được mở rộng điều tra.

Vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm được Công an TP.HCM phát hiện từ tháng 10/2022. Đến nay, công an đã khởi tố, bắt tạm giam hàng trăm bị can để điều tra về các hành vi sai phạm.

Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Hải (60 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Chu Đình Hiệp (44 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Lê Văn Tuyến (32 tuổi, quê Nam Định) cùng một người khác về tội Nhận hối lộ.

Trong đó, ông Hải là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V; ông Hiệp là Phó giám đốc; 2 người còn lại là trưởng chuyền.

Trước đó, quá trình mở rộng điều tra dấu hiệu sai phạm tại trung tâm đăng kiểm 50-04V, cảnh sát xác định có dấu hiệu về tội nhận hối lộ nên khởi tố để điều tra. Đến nay, công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc, phó giám đốc và 2 trưởng chuyền của trung tâm đăng kiểm này.

Sáng cùng ngày, Công an TP Thủ Đức đã thực hiện khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-04V. Hàng chục cán bộ có mặt trong và ngoài trụ sở để làm nhiệm vụ. Các ô tô đến đăng kiểm được hướng dẫn đi nơi khác.

Vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm được Công an TP.HCM phát hiện từ tháng 10/2022. Đến nay, công an đã khởi tố, bắt tạm giam hàng trăm bị can để điều tra về các hành vi sai phạm.