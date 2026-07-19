Khởi tố giám đốc doanh nghiệp làm giả phiếu thí nghiệm vật liệu xây dựng

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, tạm giam giám đốc doanh nghiệp kiểm định vật liệu xây dựng cùng 2 thí nghiệm viên để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 19/7, Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Trí Hảo (Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định HB (trụ sở tại Tổ 18, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) cùng 2 thí nghiệm viên của công ty là Nguyễn Phúc Anh và Trần Công Bình để điều tra về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, với vai trò là người quản lý, điều hành công ty, Ngô Trí Hảo đã ký hợp đồng với một số đơn vị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La để thực hiện thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình, sau đó giao cho các thí nghiệm viên trực tiếp thực hiện.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Tuy nhiên, các bị can đã tự lập khống hàng trăm phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để cung cấp cho các nhà thầu, đơn vị thi công sử dụng trong hồ sơ quản lý chất lượng công trình. Những tài liệu này được dùng làm căn cứ nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã làm sai lệch hồ sơ quản lý chất lượng công trình, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng, độ bền và an toàn của các công trình xây dựng, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng.

Hiện vụ án được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.