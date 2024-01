Khởi tố giám đốc Công ty cổ phần Tân Phú Ninh Hòa Bình

Qua tài liệu điều tra, trong năm 2023, Nguyễn Hữu Thắng đã chỉ đạo công nhân tiến hành khai thác trái phép đất với tổng giá trị khoáng sản trên 5,8 tỷ đồng.

Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tân Phú Ninh Hòa Bình, địa chỉ Xóm Hui, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình), đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Thắng (SN 1988, trú tại xã Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) là giám đốc Công ty Cổ phần Tân Phú Ninh Hòa Bình về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Bị can Nguyễn Hữu Thắng tại cơ quan công an.

Qua tài liệu điều tra, bước đầu xác định, trong năm 2023, Nguyễn Hữu Thắng đã chỉ đạo công nhân tiến hành khai thác trái phép đất trong khuôn viên nhà máy sản xuất gạch của Công ty cổ phần Tân Phú Ninh Hòa Bình với tổng khối lượng trên 47.000 m3 đất để làm nguyên liệu sản xuất gạch, với tổng giá trị khoáng sản trên 5,8 tỷ đồng .

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn hoạt động khai thác đất trái phép tại khu vực xóm Hui, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn.

Khuôn viên của công ty được bị can Thắng chỉ đạo khai thác đất trái phép.

Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hòa Bình đã xác lập chuyên án nhằm triệt phá tụ điểm hoạt động khai thác trái phép đất trên địa bàn. Ngày 24/12/2023, hàng chục CBCS Công an tỉnh Hòa Bình được huy động kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác đất tại nhà máy sản xuất gạch của Công ty cổ phần Tân Phú Ninh Hòa Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty không xuất trình được giấy phép khai thác đất theo quy định với sản lượng gạch đã sản xuất năm 2023 trên 54 triệu viên. Hiện vụ án được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục mở rộng điều tra.