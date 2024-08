Khởi tố giám đốc Công ty An Hưng Nông xả thải trái phép ra môi trường

Cơ quan CSĐT Công an Long An cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Cường (Giám đốc Công ty TNHH An Hưng Nông) để điều tra xử lý về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".

Qua điều tra xác minh, Công ty TNHH An Hưng Nông đã đổ trái phép khoảng 4.000 tấn chất thải ra môi trường, chủ yếu là các kênh rạch. Trước đó, chiều 29/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An phát hiện 3 ôtô thuộc Công ty TNHH DTH Môi Trường Xanh chở rác (vỏ, hạt trái cây) đến chi nhánh Công ty TNHH An Hưng Nông (ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa). Thời điểm cơ quan chức năng phát hiện sai phạm tại chi nhánh của Công ty TNHH An Hưng Nông. Tài xế của 3 xe khai nhận số rác này được đưa đến đổ tại đây. Kiểm tra khuôn viên của chi nhánh công ty trên, đoàn công tác phát hiện tại khu đất trống, một lượng lớn rác hữu cơ được đổ trái phép. Do lượng rác thải lớn không được xử lý, nước thải từ rác rò rỉ ra bên ngoài dẫn qua một đường ống và xả trực tiếp ra kênh La Khoa, ra đất và ruộng của người dân xung quanh gây ô nhiễm nặng. Qua điều tra được biết, ông Trần Quốc Cường là giám đốc công ty trên, trụ sở chính đóng ở quận 7, TP.HCM. Công ty có 2 chi nhánh đặt ở xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, một chi nhánh hoạt động sản xuất phân bón, chi nhánh còn lại hoạt động sản xuất nước ép trái cây. Không có chức năng xử lý chất thải, nhưng phía công ty vẫn hoạt động trong lĩnh vực này. Mặc dù không có chức năng xử lý chất thải nhưng từ năm 2021 đến 5/2024, công ty này đã ký hợp đồng xử lý chất thải hữu cơ với nhiều công ty nông sản trong và ngoài tỉnh. Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH An Hưng Đông đã nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi đổ thải chất rắn thông thường ra môi trường, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường. Tại chi nhánh sử dụng để sản xuất phân bón, Cơ quan điều tra xác định khối lượng chất thải mà công ty đổ thải trái phép ra môi trường là khoảng 4.000 tấn. Từ kết quả điều tra, Công an tỉnh Long An xác định ông Trần Quốc Cường có dấu hiệu thực hiện hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Quốc Cường, Giám đốc Công ty TNHH An Hưng Nông về tội “Gây ô nhiễm môi trường” nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Thi hành án đối với quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện hành" góp phần xây dựng cơ sở lý luận cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thi hành án đối với quyền sử dụng đất.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoi-to-giam-doc-cong-ty-an-hung-nong-vi-xa-thai-trai-phep-ra-moi-truong-i739437/