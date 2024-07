Khởi tố đối tượng tông xe máy vào công an đang làm nhiệm vụ ở Đà Nẵng

Đối tượng Thắng không chấp hành việc điều tiết giao thông mà tăng ga điều khiển chạy lòng vòng rồi tông thẳng vào đại úy công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bảo Thắng (17 tuổi, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, lúc 22h ngày 13/7, sau đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - 2024, tổ công tác phường Thuận Phước (quận Hải Châu) gồm Đại úy Hoàng Đình Dũng (cán bộ Công an phường Thuận Phước) cùng 4 cán bộ khác làm nhiệm vụ điều tiết phương tiện giao thông tại tuyến đường 3 tháng 2. Lúc này, Thắng điều khiển xe máy có dấu hiệu không tuân thủ theo hướng dẫn và yêu cầu cắt đường của lực lượng chức năng.

Đại úy Hoàng Đình Dũng bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.

Đại úy Hoàng Đình Dũng cùng các thành viên trong tổ công tác ra tín hiệu thông báo cho Thắng biết việc cắt đường, nhưng Thắng không chấp hành mà tăng ga điều khiển chạy lòng vòng rồi tông thẳng vào người đại úy Dũng ngã xuống đường, dẫn đến bị thương, phải đi cấp cứu.

Đối tượng Thắng bị khống chế ngay sau đó và được bàn giao cho Công an quận Hải Châu điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Bảo Thắng thừa nhận hành vi sai trái của mình.