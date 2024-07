Khởi tố cựu chủ tịch xã giao đất công ích không qua đấu giá ở Hà Nội

Cựu chủ tịch UBND xã An Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) vừa bị cơ quan điều tra khởi tố vì ký hợp đồng giao đất công ích không qua đấu giá cho nhiều hộ dân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông N.C.L. (nguyên Chủ tịch UBND xã An Thượng, Hoài Đức) về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý đất đai".

Theo điều tra, năm 2018-2020, ông L. giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã An Thượng, đã ký nhiều hợp đồng giao thầu đất công ích 5% tại xã An Thượng cho các hộ dân nhưng không thông qua đấu giá.

Cơ quan công an công bố quyết định khởi tố.

Việc ký kết các hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp công ích không thông qua việc đấu giá của lãnh đạo UBND xã An Thượng là không đúng theo quy định.

Hiện Công an huyện Hoài Đức tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.