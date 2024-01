Khởi tố 6 cán bộ trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Khởi tố 23 bị can đưa, nhận hối lộ ở Thanh Hóa

Ngày 3/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 23 đối tượng phạm tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ".