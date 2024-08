Khởi tố 4 thanh niên 'mở tiệc' ma túy ở Quảng Nam

Rạng sáng, 4 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt quả tang tổ chức sử dụng ma túy trái phép trong quán karaoke Paris ở Quảng Nam.

Nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke Paris. Ảnh: C.A.

Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng gồm: Ca Thành Luân (SN 1995, trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ), Đặng Ngọc Hải (SN 2004, trú huyện Chư Pưh, Gia Lai), Nguyễn Văn Trường (SN 1999, trú xã Tam Hòa, huyện Núi Thành) và Nguyễn Thị Thùy Năm (SN 2000, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, rạng sáng 5/8, Tổ Công tác Công an TP Tam Kỳ phối hợp với Công an phường An Mỹ tiến hành kiểm tra quán karaoke Paris (120 đường Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng số 7 có 5 người (3 nam, 2 nữ) gồm Ca Thành Luân, Đặng Ngọc Hải, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thị Thùy Năm và L.T.V. (SN 2000, trú xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ) đang nghe nhạc với âm lượng lớn, trên bàn có 1 ly thủy tinh có bám dính chất ma túy, 1 đoạn ống hút nhựa.

Qua test nhanh, Tổ công tác xác định Luân, Hải, Năm, Trường dương tính với chất ma túy loại MDMA (thuốc lắc) và Ketamine.

Tiến hành làm việc, 4 đối tượng trên thừa nhận đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thống kê của Công an TP Tam Kỳ, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã khởi tố 7 vụ, bắt 19 đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố truy tố, TAND TP Tam Kỳ xét xử với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.