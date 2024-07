Khởi tố 4 đối tượng tổ chức cá độ bóng đá gần 10 tỷ đồng

Ngày 18/7, Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.H.Kh. (SN 1979), N.V.D. (SN 1985), B.T.A. (SN 1983, cùng trú tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) về hành vi đánh bạc; N.T.P. (SN 1983, trú quận Gò Vấp, TP.HCM) về hành vi tổ chức đánh bạc với tổng số tiền tham gia cá độ bóng đá gần 10 tỷ đồng .

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện 4 đối tượng trên sử dụng máy tính và điện thoại di động để cá độ bóng đá. Thông qua các trang web do N.T.P. quản lý, các đối tượng đã thực hiện hơn 1.400 lần bắt cược với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng .

Quá trình điều tra, các đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra mở rộng.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới,.