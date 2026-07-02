Khởi tố 31 người liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty ACV

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Vũ Thế Phiệt cùng các đồng phạm bị khởi tố về 4 tội danh.

Chiều 2/7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm. Tại cuộc họp báo, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết 31 người bị điều tra về 4 tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Tham ô tài sản".

Ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch ACV, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng", theo quy định Điều 222, Bộ luật Hình sự. Ảnh: ACV.

Trước đó, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" theo quy định Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh trên, VKSND Tối cao cũng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tiến Việt (Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc ACV).

Ngoài ra, ông Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt còn bị điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, ông Vũ Thế Phiệt (Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV) có liên quan đến hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.

Ông Vũ Thế Phiệt (SN 1973) công tác trong ngành Hàng không Việt Nam từ năm 1995. Ông Phiệt từng giữ các vị trí công tác như Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (2012-2017), Phó tổng giám đốc ACV (2017-2018); Tổng giám đốc ACV từ tháng 8/2018 đến tháng 9/2024. Từ tháng 9/2024, ông Vũ Thế Phiệt được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT.

Hiện, C03 tập trung điều tra mở rộng làm rõ hành vi của đối tượng liên quan, xác định hậu quả xảy ra và thu hồi triệt để tài sản thất thoát.