Khởi tố 3 kiểm định viên Chi cục Đăng kiểm số 10

Ba kiểm định viên thuộc Chi cục Đăng kiểm số 10 Cục Đăng kiểm Việt Nam đã nhận hơn 600 triệu đồng trong quá trình kiểm định, giám sát kiểm định 4 xà lan của Công ty Phương Anh.

Ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án “Đưa - Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, qua nắm bắt tình hình, theo dõi quản lý địa bàn, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong quá trình giám sát, kiểm định cho các phương tiện thủy xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam.

Chi cục Đăng kiểm số 10 trụ sở tại TP Hải Phòng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án “Nhận hối lộ, môi giới hối lộ, đưa hối lộ”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Chi cục đăng kiểm số 10, đồng thời khởi tố 6 bị can về các tội trên. Trong đó, 3 bị can gồm: Vũ Thái Phòng, Nguyễn Văn Lực và Nguyễn Văn Cường đều là kiểm định viên Chi cục Đăng kiểm số 10 bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”.

Hai bị can Đoàn Văn Minh và Doãn Văn Bảo lần lượt bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”. Còn bị can Phạm Thanh Huyền bị khởi tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết các bị can là đăng kiểm viên thuộc Chi cục Đăng kiểm số 10 (trụ sở số 16 Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) là người kiểm tra, giám sát để đăng kiểm 4 xà lan (Hòa Bình, Hòa Bình 2, Hòa Bình 3, Hòa Bình 4) cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh (Công ty Phương Anh, trụ sở tại tỉnh Điện Biên).

Quá trình giám sát, kiểm tra để đăng kiểm phương tiện, kiểm định viên đã nhận 623 triệu đồng của Công ty Phương Anh, bỏ qua quy định về xuất xứ, nguồn gốc vật liệu, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận vật liệu đóng mới cho 4 xà lan nêu trên.

Hiện vụ án được Cơ quan CSĐT công an thành phố tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các bị can và đối tượng liên quan.