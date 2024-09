Khởi tố 2 nam sinh viên dùng kiếm cướp tài sản trong đêm

Hai nam sinh viên của một trường cao đẳng ở Hà Nội đã sử dụng kiếm đe dọa, cướp tài sản của đôi nam nữ đi đường. Hàng chục cảnh sát đã vào cuộc truy bắt 2 đối tượng này.

Ngày 2/9, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Giang (SN 2003), Trần Việt An (SN 2004, cùng ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đều là sinh viên của một trường cao đẳng ở TP Hà Nội) để điều tra về tội ''Cướp tài sản''.

Trước đó, vào sáng 17/8, anh N.V.N. và chị N.T.L. đến Công an phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) trình báo về việc vừa bị cướp tài sản là 2 chiếc điện thoại di động.

Cảnh sát bắt 2 nam sinh viên có hành vi cướp tài sản của người đi đường. Ảnh: CACC.

Cụ thể, khoảng 4h30 cùng ngày, sau khi hết ca làm việc, 2 người trở về nhà trọ bằng xe máy. Khi đi từ phố Trịnh Văn Bô vào khu đường mới hướng ra đường Phương Canh, hai người bị 2 đối tượng dùng kiếm đe dọa và cướp 2 điện thoại di động.

Khi đó, các đối tượng yêu cầu cung cấp mật khẩu để mở khóa điện thoại và bỏ chạy về hướng đường ra sân vận động Mỹ Đình.

Nhận được thông tin, cơ quan công an phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng và đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, truy xét.

Sau 4 ngày, cơ quan công an đã xác định, bắt giữ được 2 đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn trên là Vũ Nam Giang và Trần Việt An.

Đối tượng Trần Việt An làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng An khai nhận nghiện game và bida nên nợ nần chồng chất, không có tiền thuê nhà, phải lang thang khắp nơi xin ở nhờ. Nhà Giang là một trong những "bến đỗ" của An. Khi khoản nợ lên tới tiền triệu, An đã bàn với Giang đi cướp tài sản.

Khoảng 0h30 ngày 17/8, Giang điều khiển xe máy đến đón An, cùng nhau mượn 1 thanh kiếm để làm vũ khí cướp tài sản.

Lòng vòng qua nhiều tuyến phố, đến khoảng 3h50, 2 đối tượng phát hiện đôi nam nữ đi vào tuyến đường mới thuộc địa phận phường Xuân Phương. Giang điều khiển xe máy lên chặn đầu xe, An cầm kiếm đe dọa đôi nam nữ, yêu cầu đưa điện thoại và cung cấp mật khẩu để mở khóa điện thoại.

Ngày 19/8, các đối tượng đã bán 2 chiếc điện thoại iPhone 13 và iPhone 11 của bị hại được hơn 14 triệu đồng. Số tiền này các đối tượng đã nạp vào game và chi tiêu cá nhân hết.