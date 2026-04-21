Khởi tố 2 đối tượng nổ súng thị uy đối thủ

Do mâu thuẫn từ trước, 2 đối tượng đã mang hung khí đến nhà trọ tấn công đối thủ, thậm chí nổ súng để thị uy.

Ngày 21/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra liên quan nhóm đối tượng sử dụng súng và hung khí giải quyết mâu thuẫn trên đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn từ trước, sáng 13/4, Nguyễn Vũ Thiên Long (SN 1997, trú TP Huế) đến một nhà trọ tại số 194 đường Bùi Thị Xuân (phường Xuân Hương - Đà Lạt) để gặp Lê Thanh Hải (SN 1996, trú TP.HCM).

Đối tượng Tú (bên trái) và Hải tại cơ quan công an.

Tại đây, Hải cùng Trần Thanh Tú (SN 2000, trú tỉnh An Giang) và Bùi Văn Phương (SN 2006, trú tỉnh Lâm Đồng) đã dùng hung khí tấn công Long. Đáng chú ý, Tú còn nổ súng bắn thị uy, thể hiện tính chất côn đồ, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Rất may vụ việc không gây thương vong.

Ngay sau khi nắm thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét. Sau 12 giờ, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng Tú và Hải.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn.