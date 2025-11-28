Khơi nguồn an yên với triết lý Wabi-Sabi cùng Dai-ichi Life Việt Nam

Triết lý Wabi-Sabi của người Nhật nhắc ta nhớ rằng bình yên đến từ việc chấp nhận và trân trọng những gì mộc mạc, giản đơn và tự nhiên của cuộc sống.

Giữa thế giới luôn hướng đến sự hoàn hảo, con người dễ quên rằng cái đẹp không chỉ nằm trong sự trọn vẹn. Đôi khi, chính những điều chưa hoàn hảo lại ẩn chứa vẻ đẹp riêng biệt, độc đáo. Từ cảm hứng ấy, Dai-ichi Life Việt Nam tổ chức workshop “Khơi nguồn an yên - nghệ thuật cắm hoa Ikebana” tại Bắc Ninh vào ngày 9/11, mang đến cho khách hàng không gian để thực hành triết lý Wabi-Sabi. Ở đó, nghệ thuật, cảm xúc và sự an yên hòa quyện trong từng khoảnh khắc, giúp mỗi người tìm lại vẻ đẹp của sự giản dị và tĩnh tại trong tâm hồn.

Wabi-Sabi - học cách yêu thương những điều chưa hoàn hảo

Trong tiếng Nhật, “Wabi” có nghĩa là tính tối giản, không vĩnh cửu, không hoàn hảo, biểu trưng cho vẻ đẹp mộc mạc, giản dị; còn “Sabi” gợi nhắc nét đẹp vô thường, sự tĩnh lặng và dấu ấn của thời gian. Khi kết hợp, hai yếu tố này tạo nên Wabi-Sabi - triết lý tôn vinh vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo, đề cao sự chân thật và khuyến khích con người chấp nhận những gì vốn có, hướng đến cuộc sống tối giản, tinh tế và an yên.

Triết lý Wabi-Sabi hướng mỗi người đến cách sống chậm để tận hưởng và quan tâm nhiều hơn đến người thân yêu.

Qua lăng kính Wabi-Sabi, ta có cách nhìn nhận sâu sắc về con người và cuộc sống - nơi mỗi vết nứt, mỗi dấu vết của thời gian đều là câu chuyện của trải nghiệm, nghị lực và trưởng thành. Wabi-Sabi nhắc nhở rằng chính sự không trọn vẹn mới tạo nên câu chuyện độc đáo và giá trị đích thực, giúp ta tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống vốn luôn thay đổi.

“Khơi nguồn an yên” mở khóa hành trình cảm xúc

Sự an yên thực sự đến từ hai yếu tố: Bình thản trong tâm hồn và vững vàng trong cuộc sống. Tại workshop “Khơi nguồn an yên - nghệ thuật cắm hoa Ikebana”, khách mời được hướng dẫn thực hành triết lý Wabi-Sabi qua nghệ thuật cắm hoa - trải nghiệm nơi vẻ đẹp không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở cảm xúc, sự tinh tế và dấu ấn riêng của mỗi người. Mỗi cành hoa, mỗi chiếc lá được sắp xếp cẩn thận, tỉ mỉ là kết quả của sự thấu hiểu và lắng nghe chính mình. Hành trình ấy không chỉ giúp họ kết nối sâu sắc hơn với cảm xúc, mà còn khơi dậy năng lượng sống an lành, giúp cân bằng tâm trí giữa bộn bề cuộc sống.

Mỗi khách mời được tự do sáng tạo tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân, gửi gắm trong đó thông điệp yêu thương, biết ơn và tinh thần lạc quan.

Song song hoạt động cắm hoa, chương trình giúp khách hàng nắm giữ “chìa khóa bình an” thông qua việc tiếp cận giải pháp bảo hiểm sức khỏe và tài chính toàn diện từ Dai-ichi Life Việt Nam.

“Mỗi khách hàng đồng hành cùng Dai-ichi Life Việt Nam là một niềm tin yêu lớn lao mà chúng tôi vinh dự đón nhận và phục vụ với cả tấm lòng. Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến giá trị ưu việt và trải nghiệm thú vị, giúp khách hàng tìm thấy bình an và nguồn cảm hứng tích cực, khởi đầu cho hành trình rạng ngời phía trước”, đại diện Dai-ichi Life Việt Nam chia sẻ.

Khách mời tham gia cắm hoa tại sự kiện.

Workshop tại Bắc Ninh khép lại với những tác phẩm hoa rực rỡ, nụ cười và ánh mắt bình yên. Nhưng hơn thế, mỗi người ra về đã mang theo thông điệp sâu sắc: Bình an không nằm ở sự hoàn hảo, mà là cách ta trân trọng những điều nhỏ bé, yêu thương bản thân, gia đình và sống vững vàng trước mọi đổi thay.

Với triết lý kinh doanh “Tất cả vì con người”, Dai-ichi Life Việt Nam cam kết tiếp tục là bạn đồng hành đáng tin cậy và gắn bó dài lâu cùng đất nước và người dân Việt Nam, hướng đến xây dựng tương lai an tâm, tươi sáng cho mỗi người, mỗi nhà.