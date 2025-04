Khoảnh khắc cuối cùng của thuyền trưởng Titanic trên con tàu đắm

Cuốn “Titanic Legacy” của Dan E. Parkes dội gáo nước lạnh vào các giả thuyết rằng vị thuyền trưởng Titanic Edward John Smith đã tự tử.

Ảnh: String Magazine.

Trong khi nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của Edward John Smith vẫn là một trong những bí ẩn dai dẳng của lịch sử, tác giả Dan E. Parkes mang đến nhiều bằng chứng cho thấy ông không hề tự tử và những tin đồn như vậy đã làm hoen ố di sản của ông một cách bất công.

Trong Titanic Legacy: The Captain, the Daughter and the Spy, lời kể của những người sống sót sau vụ đắm tàu cùng nhiều chi tiết liên quan đến số phận của thuyền trưởng Smith đã được nêu chi tiết.

Những cáo buộc làm hoen ố danh dự

Cho đến nay, vụ đắm tàu RMS Titanic vào ngày 14-15/4/1912 khiến hơn 1.500 người thiệt mạng vẫn là một trong những thảm họa hàng hải khét tiếng nhất trong lịch sử. Thật không may, thi thể của viên thuyền trưởng kiêm sĩ quan hải quân Anh chưa bao giờ được tìm thấy. Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán về kết cục của ông.

Thuyền trưởng Edward John Smith. Ảnh: NY Post.

Một ví dụ trong bộ phim sử thi Titanic năm 1997 của James Cameron miêu tả ông dũng cảm chìm xuống cùng con tàu, hay một số thuyết âm mưu cho rằng người thuyền trưởng huyền thoại này đang sống cải trang ở Maryland.

Trong cuốn sách The Titanic: End of a Dream ra mắt trước đây, tác giả Wyn Craig Wade cũng cho biết viên thuyền trưởng được cho là "có ít nhất năm cái chết khác nhau, từ anh hùng đến nhục nhã". Trong đó, có một giả thuyết đáng chý ý xuất hiện sau thảm kịch chỉ ba ngày, khi tờ Los Angeles Express tuyên bố trên trang nhất: "Thuyền trưởng E.J. Smith đã tự tử".

Một ngày sau đó, tờ Daily Mirror của Anh cũng tuyên bố trên trang nhất: "Thuyền trưởng Smith tự sát trên cầu tàu".

Trong quá trình điều tra về thảm kịch hàng hải diễn ra ở New York và London, những người sống sót cho biết họ cũng nghe được tin đồn về cái chết nhục nhã của vị chuẩn đô đốc 62 tuổi này.

Vào thời đó, tự tử được coi là một cách ra đi hèn nhát vì các thuyền trưởng phải cam kết danh dự là sống chết cùng con tàu.

Ngoài ra, còn nhiều cáo buộc khác bôi nhọ danh dự của Smith khi nói rằng ông còn sống hay ông là một người nghiện rượu nên đã lái tàu Titanic với tốc độ không an toàn và cũng phớt lờ những cảnh báo về tảng băng trôi. Những cáo buộc này rắc muối vào vết thương của người vợ góa Eleanor và cô con gái 7 tuổi Mel.

Tuy nhiên, Parkes đã bác bỏ hoàn toàn những tin đồn này, cho rằng chúng vô căn cứ và khẳng định rằng vị thuyền trưởng đáng kính đã chết đuối hoặc chết cóng ở Bắc Đại Tây Dương cùng với những nạn nhân khác.

Mặc dù có rất nhiều lời kể của nhân chứng về một viên sĩ quan tự tử, tác giả tin rằng viên chức đó không phải là Smith. Thay vào đó, Parkes tuyên bố rằng tiếng súng đó đến từ nhhững phát súng được bắn ra để trấn an những hành khách đang hoảng loạn.

Trong khi có một số nạn nhân trên biển còn sống sót kể lại rằng họ đã nghe thấy tiếng súng tự tử của thuyền trưởng, thì nhiều nhân chứng khác cho rằng lời của những nạn nhân trên không đáng tin cậy vì họ ở trên những chiếc xuồng cứu sinh đã rời tàu rất sớm và không thể biết được khoảnh khắc Titanic chìm xuống đáy biển.

Tác giả Parkes cũng bác bỏ những cáo buộc về việc thuyền trưởng say rượu và lái tàu liều lĩnh. Ông cho rằng những người nói như vậy có lẽ cần một vật tế thần cho thảm họa này và người được chọn chính là thuyền trưởng.

Số phận thật sự của viên thuyền trưởng

Trong hành trình đi tìm bằng chứng về số phận của Smith, Parkes đã nhận được nhiều chia sẻ của các nhân chứng về việc viên thuyền trưởng vẫn ở trên tàu tới những giây phút cuối cùng.

Cuốn sách ra mắt ngày 8/4. Ảnh: Amazon.

Robert Williams Daniel, một nhân viên ngân hàng 27 tuổi, cho biết đã "nhìn thấy thuyền trưởng Smith trên cầu tàu" khi tàu Titanic chìm. Vào thời điểm đó, Daniel đã nói với tờ New York Herald rằng mình chứng kiến được ​​cảnh nước nuốt trọn thuyền trưởng và tuyên bố rằng "ông ấy đã chết như một anh hùng".

Isaac Maynard, một đầu bếp 31 tuổi, cũng đã làm chứng tại New York về việc nhìn thấy Smith trên cầu tàu khi bản thân ông bị cuốn xuống biển. Sau đó, Maynard nhìn thấy viên sĩ quan râu trắng bơi trong nước, vẫn mặc đầy đủ quần áo với chiếc mũ thuyền trưởng trên đầu.

"Một trong những người đàn ông bám vào bè đã cố gắng cứu ông bằng cách đưa tay ra kéo ông ấy vào bè, nhưng ông ấy không muốn, và hét lên 'hãy tự lo cho mình đi, các chàng trai'", Maynard tuyên bố. "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với thuyền trưởng, vì lúc đó tôi không còn nhìn thấy ông ấy nữa. Nhưng tôi cho rằng ông ấy đã chìm xuống biển".

Parkes trích dẫn những người sống sót khác tuyên bố rằng thuyền trưởng thậm chí còn cứu một đứa trẻ sơ sinh và đưa nó tới một xuồng cứu sinh, nhưng từ chối lên xuồng.

Parkes cho rằng hành động anh hùng này hoàn toàn phù hợp với tính cách của Smith, người được mệnh danh là “Thuyền trưởng của giới triệu phú” vì ông được những du khách thượng lưu yêu mến.

Theo History.com, những người sống sót thậm chí còn cho biết toàn bộ đoàn thủy thủ trên tàu đã tỏ ra can đảm mặc dù biết rằng giờ tận thế sắp đến. May Sloan, một tiếp viên tàu Titanic sống sót, đã viết trong một lá thư ngay sau thảm họa: “Tôi thấy thuyền trưởng Smith thay đổi cảm xúc. Hành khách sẽ không để ý, nhưng tôi thì có. Lúc đó tôi biết con tàu sẽ khó cập bến”.