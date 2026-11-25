Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế khoan lấy mẫu đất tại khu vực cửa Chánh Tây nơi có nguồn tin báo vị trí hố bom chôn 15 liệt sĩ để đối chiếu trước khi khai quật.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế vừa dùng máy khoan thu thập mẫu đất tại đường Tôn Thất Thiệp giao với đường Thái Phiên ở cửa Chánh Tây (phường Phú Xuân, TP Huế) nhằm phục vụ việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968.

Đại tá Lê Hồng Việt - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết, sau khi radar xác định khu vực nói trên có dấu hiệu xáo trộn, lẽ ra phải đào lên để tìm. Tuy nhiên, để tránh lãng phí, đơn vị chọn cách khoan trước.

Lực lượng chức năng khoan lấy mẫu đất tại vị trí nghi có mộ tập thể 15 liệt sĩ tại khu vực cửa Chánh Tây (Kinh thành Huế) để phân tích, đối chiếu trước khi đào. Ảnh: ND.

Đơn vị khoan tổng cộng 4 mũi, gồm 1 mũi phía ngoài và 3 mũi phía trong khu vực xáo trộn. Khoan xong, đất được đưa về để đối chiếu. Nếu 4 mũi khoan này đất giống nhau thì không cần phải đào lên nữa, có nghĩa là không có hài cốt. Còn nếu có chôn hài cốt thì đất trong hố sẽ khác với ngoài hố. Sau khi có kết quả phân tích, nếu xác định có hài cốt, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế sẽ đào để quy tập các liệt sĩ.

Theo Đại tá Lê Hồng Việt, việc cho xe múc toàn bộ đoạn đường lên để tìm kiếm như cách thông thường sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân và tốn rất nhiều kinh phí để làm lại đường.

Trước đó Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng đầu tháng 6/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP có buổi làm việc, nắm tình hình và khảo sát thực tế tại Tổ dân phố 15 Tây Lộc (phường Phú Xuân) khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ.

Theo thông tin do ông Lê Văn Lượt (SN 1956, trú đường Trần Văn Kỷ, phường Phú Xuân) cung cấp, vào ngày 25 tháng Giêng năm 1968, ông cùng bố đi qua khu vực Kinh thành Huế thì phát hiện một hố bom nằm sát Cửa Chánh Tây.

Tại đây, ông nhìn thấy khoảng 15 thi thể liệt sĩ bộ đội ta đã hy sinh được lực lượng Công binh Việt Nam Cộng hòa gom lại và chôn lấp trong hố bom có độ sâu gần 3m.

Trong buổi làm việc và khảo sát thực tế, một số người dân sinh sống tại Tổ dân phố 15 Tây Lộc cùng các nhân chứng từng chứng kiến sự việc cũng xác nhận đã nhìn thấy các liệt sĩ hy sinh được đưa về chôn cất tại khu vực hố bom nói trên.

Theo xác định ban đầu, vị trí hố bom hiện nằm dưới lòng đường Tôn Thất Thiệp, đoạn giao với đường Thái Phiên, sát Cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế.