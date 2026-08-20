Khi Vinamilk trở thành một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ

Là thương hiệu sữa gắn với nhiều thế hệ người Việt, Vinamilk tái hiện hành trình 50 năm qua những câu chuyện, sản phẩm quen thuộc, thu hút hàng nghìn người đến tham quan.

Sáng 19/8, dù mất hơn một tiếng di chuyển từ Thủ Đức đến quận 7 (cũ), chị Kiều Oanh vẫn đưa con trai Coca đến Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) từ sớm để tham dự triển lãm kỷ niệm 50 năm Vinamilk. Chị còn cho bé nghỉ học một ngày để hai mẹ con có thêm thời gian trải nghiệm.

Có mặt tại triển lãm từ 9h, Coca nhanh chóng bị cuốn vào trò chơi và không gian triển lãm, trong khi chị Oanh cũng tranh thủ tìm hiểu sản phẩm được giới thiệu của Vinamilk. “Không khí rất nhộn nhịp, bé còn được tham gia nhiều trò chơi hay, hấp dẫn và nhận nhiều quà”, chị Oanh chia sẻ.

“Người bạn” đi cùng tuổi thơ nhiều thế hệ người Việt

Vinamilk vốn là thương hiệu quen thuộc với gia đình chị. Coca sử dụng sản phẩm của hãng từ sau khi ngừng sữa mẹ và vừa bắt đầu đi học khoảng một tháng. Khi con bước sang giai đoạn mới, chị Oanh cũng quan tâm hơn đến sản phẩm dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi này. Vì vậy, chuyến đi vừa là dịp để Coca vui chơi, vừa giúp chị có thêm thông tin lựa chọn sản phẩm cho bé.

Chị Kiều Oanh cùng bé Coca tham dự đại tiệc sinh nhật “50 năm phụng sự khát vọng Việt” của Vinamilk.

Câu chuyện của gia đình chị Oanh cũng phần nào phản ánh không khí tại triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt” nhân dịp sinh nhật 50 năm tuổi của Vinamilk. Ngay từ sáng sớm, không gian triển lãm trở nên đông đúc với khách tham quan ở nhiều độ tuổi, đến từ nhiều khu vực của TP.HCM.

Người lớn tìm hiểu về lịch sử, sản phẩm và hành trình phát triển của Vinamilk, trong khi trẻ nhỏ bị cuốn vào trò chơi, mô hình và khu vực trải nghiệm. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 19-20/8, ước tính đón hơn 10.000 lượt khách.

Triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt” của Vinamilk tại TP.HCM thu hút hơn 10.000 lượt khách tham dự trong 2 ngày.

Điểm khác biệt của không gian nằm ở cách Vinamilk kể lại hành trình 50 năm. Thay vì chỉ sắp xếp các cột mốc theo dòng thời gian, doanh nghiệp đưa khách tham quan đi qua những điều gần gũi với người tiêu dùng - từ đàn bò, dòng sữa tươi, sản phẩm trên kệ hàng đến dây chuyền sản xuất phía sau nhà máy.

Hành trình được thiết kế thành 3 lớp trải nghiệm gồm: Nhìn lại, nhớ lại và trực tiếp tham gia. Khách tham quan vừa tiếp nhận thông tin, vừa tương tác với các mô hình, trò chơi và thử thách được bố trí xuyên suốt không gian.

Mở đầu hành trình, triển lãm đưa khách tham quan trở về những năm đầu của Vinamilk. Từ 3 nhà máy được tiếp quản sau năm 1975, doanh nghiệp từng bước xây dựng năng lực sản xuất, tiến tới tự chủ, mở rộng hoạt động xuất khẩu và mới đây nhất là màn tái định vị chính mình.

Sau 50 năm, hệ sinh thái của Vinamilk hiện gồm 14 trang trại và một tổ hợp trang trại tại Lào, 16 nhà máy sữa, hơn 350 sản phẩm trên thị trường, hơn 12.400 điểm bán tại siêu thị và cửa hàng tiện lợi cùng hơn 900 cửa hàng Vinamilk trong và ngoài nước.

Triển lãm của Vinamilk có nhiều hoạt động tương tác dành cho khách tham gia.

Với những người lớn lên cùng sản phẩm Vinamilk, hành trình này không chỉ được ghi lại bằng những con số. Một kiểu bao bì quen thuộc có thể gợi lại hình ảnh của những năm tháng trước. Một sản phẩm từng xuất hiện trong tủ lạnh của gia đình có thể khiến người tham quan nhớ về tuổi thơ, những bữa sáng hay thói quen gắn bó trong nhiều năm.

Cô Kim Lý (49 tuổi) cho biết khi cùng con đến triển lãm, cô có cảm giác như đang nhìn lại một phần hành trình của gia đình mình. “Gia đình tôi sử dụng sản phẩm Vinamilk suốt 30 năm. Từ khi bé còn nhỏ đến nay các con đã lớn, gia đình tôi vẫn sử dụng sản phẩm của Vinamilk. Đứng ở đây, tôi rất bồi hồi vì có cảm giác mình lớn lên cùng thương hiệu”, cô chia sẻ.

Không chỉ dừng ở việc quan sát, những câu chuyện và hình ảnh trong triển lãm được chia thành nhiều điểm dừng, kết hợp cùng trò chơi và thử thách. Khách tham quan có thể vừa tìm hiểu thông tin, vừa hoàn thành nhiệm vụ để tích lũy dấu mộc và nhận quà ở cuối hành trình.

Chị Minh Hằng cùng gia đình hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm và nhận nhiều phần quà từ triển lãm.

Chị Minh Hằng (ngụ ở quận 8 cũ) cho biết điều gây ấn tượng đầu tiên là quy mô và cách tổ chức của triển lãm. “Tôi khá bất ngờ vì triển lãm được đầu tư quy mô, tổ chức chuyên nghiệp. Các bé cũng rất thích thú vì có nhiều trò chơi và hoạt động phù hợp với trẻ nhỏ”, chị Hằng nói.

Gia đình chị Hằng thường sử dụng nhiều sản phẩm của Vinamilk, từ sữa bột, sữa pha sẵn, sữa tươi đến sữa chua. Sau chuyến tham quan, chị cảm thấy hiểu thêm về hành trình phát triển của thương hiệu cũng như cách các sản phẩm được đưa đến người tiêu dùng.

Chị kỳ vọng Vinamilk tiếp tục phát triển và tổ chức thêm những không gian trải nghiệm tương tự, qua đó giúp người tiêu dùng, đặc biệt gia đình có trẻ nhỏ, có thêm cơ hội tìm hiểu về thương hiệu.

Từ trang trại đến những con số phía sau hộp sữa

Một trong những khu vực thu hút sự chú ý tại triển lãm là không gian mô phỏng trang trại Vinamilk, nơi giới thiệu quá trình chăm sóc đàn bò và kiểm soát chất lượng sữa từ đầu vào.

Theo thông tin được giới thiệu tại triển lãm, mỗi con bò được theo dõi nhiều chỉ số sức khỏe như mức độ căng thẳng do nhiệt, hoạt động và khả năng nhai lại. Đàn bò còn được chăm sóc với hệ thống đệm nằm, chổi massage, khu vực nghỉ ngơi và các giải pháp giảm nhiệt.

Riêng đàn bò tại Green Farm được giới thiệu có thực đơn gồm khoảng 20 loại cỏ và hoa, trong đó có cỏ yến mạch. Trang trại cũng có khu vườn thảo dược nhằm hỗ trợ chăm sóc đàn bò khi cần thiết.

Từ câu chuyện về đàn bò, triển lãm tiếp tục đưa khách tham quan đến một chi tiết được thể hiện bằng con số “20 bước chân”. Đây là khoảng cách Vinamilk giới thiệu giữa khu vực vắt sữa và bồn chứa sữa tại trang trại. Theo thông tin tại triển lãm, toàn hệ thống hiện có 58 bồn chứa, với tổng sức chứa khoảng 1 triệu lít sữa.

Không gian mô phỏng khám phá nhà máy chuẩn quốc tế của Vinamilk tại triển lãm.

Một phần khác của hành trình là câu chuyện về hệ thống sản xuất sữa bột. Vinamilk giới thiệu quá trình tự chủ tháp sấy từ năm 1989, cùng hệ thống phòng sạch tại nhà máy, nơi sữa bột được đóng lon trong môi trường được kiểm soát.

Theo doanh nghiệp, các sản phẩm sữa bột cho trẻ em phải trải qua hơn 400 tiêu chí liên quan đến chất lượng sản phẩm và điều kiện sản xuất. Nguyên liệu được lựa chọn từ các đối tác tại châu Âu, Bắc Mỹ và Australia.

Từ câu chuyện lớn về hành trình 50 năm đến những chi tiết nhỏ trong quá trình sản xuất, triển lãm không chỉ tái hiện chặng đường phát triển của thương hiệu mà còn cho thấy cách sản phẩm quen thuộc đã đi vào đời sống của nhiều thế hệ người Việt.

Vì thế, với gia đình như chị Oanh, chị Hằng hay cô Lý, chuyến tham quan không đơn thuần là hoạt động cuối tuần. Đó còn là dịp để người tiêu dùng nhìn lại sản phẩm đã xuất hiện trong đời sống, đồng thời khám phá thêm câu chuyện phía sau thương hiệu đồng hành với nhiều thế hệ trong suốt 50 năm.