Giữa nhiều lựa chọn trên thị trường tài chính, giá trị của ngân hàng không chỉ nằm ở con số giao dịch, mà còn là cách thấu hiểu nhu cầu và trao gửi đặc quyền riêng cho khách hàng.

Hành trình tích lũy và vun đắp cho tương lai của mỗi gia đình thường không giống nhau. Có người tìm kiếm sự an toàn chắc chắn qua thời gian, có người kỳ vọng vào bước đi chiến lược kết hợp linh hoạt giữa đầu tư và bảo vệ. Thấu hiểu tâm lý khách hàng, Sacombank không đơn thuần cung cấp giải pháp tài chính, mà chọn cách đồng hành để mọi nhu cầu dù nhỏ nhất đều được lắng nghe và trân trọng.

Sự thấu hiểu tạo nên đặc quyền

Sự khác biệt của dịch vụ tài chính không đến từ sản phẩm đại trà mà bắt nguồn từ khả năng đáp ứng chính xác điều khách hàng cần. Hệ sinh thái giải pháp tài chính và bảo hiểm tại Sacombank được thiết kế như bộ sưu tập mảnh ghép vừa vặn. Đó có thể là sự đồng hành nhịp nhàng theo từng giai đoạn sống với An Tâm Hạnh Phúc, sự cởi mở linh hoạt cùng quỹ đầu tư qua An Tâm Đầu Tư, hay sự cam kết chắc chắn về điểm tựa vững chãi khi hợp đồng đáo hạn cùng An Tâm Vững Bước. Mỗi sản phẩm mang màu sắc riêng, cho phép khách hàng tự do kiến tạo bức tranh tài chính đúng với khẩu vị và mục tiêu của mình.

Gói đặc quyền ưu đãi Sacombank Care kết hợp giải pháp bảo hiểm với quyền lợi giao dịch ngân hàng.

Trải nghiệm tại Sacombank còn được nâng niu từ nhu cầu thật trong đời sống hàng ngày. Gói đặc quyền Sacombank Care ra đời là minh chứng cho cách ngân hàng kết nối sự an tâm dài lâu với tiện ích thiết thực: Từ ưu đãi lãi suất khi gửi tiết kiệm, sự hỗ trợ kịp thời trong hạn mức vay vốn đến đặc quyền miễn giảm phí thường niên hay chăm sóc tài khoản VIP. Những đặc quyền này hiện diện hữu hình, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và mang lại sự nhẹ nhõm cho nhịp sống mỗi ngày.

Sự sẻ chia kín đáo trong từng bước đệm tương lai

Một kế hoạch dài hạn luôn cần khởi đầu vừa vặn. Giai đoạn đầu của sự chuẩn bị đôi khi cần thêm cú hích về nguồn lực, Sacombank đồng hành thiết thực thông qua chính sách hoàn phí được thiết kế bài bản và thấu đáo đến hết 31/12.

Chương trình ưu đãi giúp khách hàng tối ưu hơn chi phí khi tham gia bảo hiểm.

Sự hỗ trợ này như điểm tựa tài chính ngay từ bước chân đầu tiên. Với khách hàng lựa chọn An Tâm Hạnh Phúc hay An Tâm Đầu Tư, khoản hoàn phí 20% cho hợp đồng từ 15 triệu đồng và lên đến 25% cho mức phí từ 30 triệu đồng ở năm đầu tiên, kết hợp mức hoàn 10% khi tiếp tục đóng phí năm thứ hai, là cam kết đồng hành dài hạn.

Trong khi đó, người ưu tiên giải pháp tích lũy ngắn hạn cùng An Tâm Vững Bước với phương thức đóng phí 2 năm cũng nhận được mức hoàn tiền lên đến 30% phí năm đầu. Mỗi con số hoàn phí đều được tính toán như sự chia sẻ chi phí thực chất, giúp hành trình an tâm của mỗi gia đình trở nên trọn vẹn hơn.

Đôi khi, giá trị lớn nhất một ngân hàng mang lại không nằm ở quy mô hay tốc độ, mà nằm ở cảm giác an tâm khi khách hàng nhận ra đang được đặt vào vị trí ưu tiên. Với sự kết hợp giữa giải pháp tài chính chuyên sâu và đặc quyền tận tâm, Sacombank mang đến sự chủ động và bình yên cho mỗi khách hàng, đúng như tinh thần của thông điệp “Vững vàng sống An”.