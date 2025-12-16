Khi phố đi bộ trở thành 'phòng khám đặc biệt' của người dân thủ đô

Không khí những ngày cuối năm tại phố đi bộ Trần Nhân Tông rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của “Ngày hội sống khỏe mỗi ngày 2025”, quy tụ hàng nghìn người đến khám sức khỏe miễn phí.

Sau Hải Phòng và Thanh Hóa, điểm đến tiếp theo của “Ngày hội sống khỏe mỗi ngày 2025” là Hà Nội, mang đến 3.000 suất khám miễn phí và sàng lọc bệnh lý tiêu hóa cho người dân. Đây là hoạt động cộng đồng thiết thực được Manulife phối hợp tổ chức cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Sự kiện cộng đồng quy mô tại Hà Nội

Chương trình tập trung vào nhóm lao động phổ thông, người có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi từ 25 đến 45. Đây là nhóm ít có điều kiện và thói quen khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là sức khỏe hệ tiêu hóa trong bối cảnh thói quen sinh hoạt và ăn uống chịu ảnh hưởng từ nhịp sống đô thị.

Nhiều bạn trẻ đến tham gia khám sức khỏe. Ảnh: Hiền Hiếu.

Tại sự kiện, người tham gia được tầm soát vi khuẩn HP - tác nhân phổ biến gây ra bệnh lý liên quan đến dạ dày. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ tiếp tục được bác sĩ chỉ định khám sàng lọc ung thư đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, người dân được thực hiện nhiều hạng mục khác như khám nội tổng quát, khám chuyên khoa và cận lâm sàng (siêu âm bụng tổng quát, điện tim, X-quang phổi), xét nghiệm (đường huyết, mỡ máu, axit uric)… Năm nay, đội ngũ bác sĩ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, giúp đánh giá nguy cơ bệnh chính xác hơn và mang đến trải nghiệm khám hiện đại, nhanh chóng cho người tham gia.

Chương trình tập trung vào nhóm lao động 25-45 tuổi, ít có thói quen khám sức khỏe.

TS.BS Bùi Sỹ Tuấn Anh - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội cho biết: “Nhịp sống nhanh và thói quen ăn uống phụ thuộc hàng quán khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, đối mặt vấn đề về tiêu hóa. Vì vậy, mô hình y tế cộng đồng như thế này có ý nghĩa thiết thực hơn khi giúp người dân sớm phát hiện bệnh lý, cũng như nâng cao nhận thức về sức khỏe tiêu hóa. Việc phát hiện sớm cũng giúp hạn chế nguy cơ bệnh chuyển biến nặng, từ đó giảm áp lực cho tuyến y tế công”.

Từ khám sàng lọc đến thay đổi thói quen

Năm 2024, Manulife mang đến hơn 4.000 suất khám sức khỏe miễn phí tại Hà Nội và được đông đảo người dân thủ đô đón nhận. Sự trở lại năm nay sẽ nối tiếp cam kết đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng của Manulife. Theo Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Hữu Tú - Phó chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, qua hai năm triển khai, chương trình cho thấy vai trò tích cực khi nhiều người thay đổi thói quen, nâng cao ý thức về việc chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa.

Người tham gia được thực hiện nhiều hạng mục khám bệnh như tai mũi họng, siêu âm bụng, chụp X-quang...

Chị Lê Thị L. (36 tuổi, phường Tương Mai) cho biết năm ngoái cũng tham gia “Ngày hội sống khỏe mỗi ngày” và phát hiện rối loạn tiêu hóa: “Lúc đó, tôi được chẩn đoán viêm dạ dày và trào ngược. Bác sĩ hướng dẫn tôi điều chỉnh lối sống bằng nhiều thói quen lành mạnh, nhờ vậy tình trạng bệnh đỡ hơn rất nhiều. Năm nay đến xét nghiệm thì kết quả nhìn chung rất tích cực”.

“Năm ngoái tôi bỏ lỡ chương trình nên năm nay tranh thủ tham gia. Bạn tôi kể là chương trình khám kỹ, bác sĩ tư vấn tận tình. Tôi định kiểm tra cho yên tâm, không ngờ lại phát hiện dấu hiệu tiền tiểu đường và men gan hơi cao. May phát hiện sớm để kịp điều chỉnh”, anh Phùng Đức N. (41 tuổi, phường Nghĩa Đô) chia sẻ.

Người dân được tặng quà và phát thuốc theo đơn. Ảnh: Hiền Hiếu.

Sau Hà Nội, “Ngày hội sống khỏe mỗi ngày 2025” tiếp tục đến TP.HCM với hơn 3.000 suất khám sức khỏe miễn phí. Đây là hoạt động thiết thực trong chiến dịch “Chọn xanh cho khỏe” mà Manulife Việt Nam đang triển khai nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe hệ tiêu hóa. Bên cạnh sự kiện khám sức khỏe quy mô lớn, chiến dịch còn mang đến nhiều hoạt động khác như chuỗi sự kiện nâng cao nhận thức tại trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội và TP.HCM, thử thách “Đài phát xanh” trên mạng xã hội, hợp tác hệ thống nhà hàng buffet lẩu Manwah tặng những đôi đũa gắp chung, nhằm khuyến khích xây dựng thói quen tích cực trong ăn uống.