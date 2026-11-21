Trước kiến nghị giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70, đại diện Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội thông tin về điều kiện và thẩm quyền quyết định.

Chiều 21/11, tại họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, báo chí đặt câu hỏi về kiến nghị giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được một số đại biểu Quốc hội nêu trong quá trình thảo luận dự án Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, một số đại biểu đề nghị xem xét giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống còn 70 tuổi, riêng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng từ đủ 65 tuổi.

Ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Báo chí đề nghị làm rõ định hướng và lộ trình của Quốc hội trong việc từng bước giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu kiến nghị trên chưa được thông qua.

Trả lời, ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho biết chính sách trợ cấp hưu trí xã hội tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương tại Nghị quyết 28 của Trung ương, trên cơ sở kế thừa chính sách trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi.

Một trong những quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 là giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 tuổi.

"Trợ cấp xã hội nhằm hỗ trợ một phần cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội hàng tháng, bảo đảm an sinh xã hội cho tuổi già và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam ở giai đoạn hiện nay", ông Khảm giải thích.

Do đó, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

Ông Lê Văn Khảm nêu rõ, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách Nhà nước từng thời kỳ, khi điều kiện cho phép, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội như đề xuất của các đại biểu.

Theo Nghị định 176/2025 của Chính phủ (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội), có hai nhóm công dân Việt Nam thuộc diện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Nhóm thứ nhất là người từ đủ 75 tuổi trở lên. Nhóm thứ hai là người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ. Để được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, người thuộc hai nhóm trên phải không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; hoặc đang hưởng các chế độ này ở mức thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội, đồng thời có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp theo quy định. Người đủ điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội với mức 540.000 đồng/người/tháng.