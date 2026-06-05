Khi giáo viên IELTS trở thành nhà sáng tạo nội dung giáo dục

Hội đồng Anh phát động giải thưởng IELTS EduCreators 2026, nhằm tôn vinh cá nhân lan tỏa giá trị tích cực của IELTS qua giảng dạy, chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung giáo dục.

Bên cạnh tổng giá trị giải thưởng tài chính đến 320 triệu đồng, chương trình mở ra cơ hội phát triển chuyên môn, xây dựng thương hiệu cá nhân và đồng hành dài hạn cùng Hội đồng Anh.

Là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh được hơn 13.000 tổ chức tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận cho mục tiêu học tập, làm việc và định cư, IELTS tiếp tục là chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được người học và tổ chức giáo dục tại Việt Nam tin chọn. Trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026, gần 100 trường đại học trên cả nước sử dụng IELTS trong phương thức xét tuyển như minh chứng đáng tin cậy về năng lực ngoại ngữ.

Những năm gần đây, cộng đồng giáo viên IELTS tại Việt Nam không chỉ đóng vai trò giảng dạy, mà còn tạo giá trị tích cực cho người học thông qua chuyên môn, khả năng sáng tạo nội dung và truyền cảm hứng trên nền tảng số. Nhằm ghi nhận đóng góp đó, Hội đồng Anh triển khai giải thưởng IELTS EduCreators 2026 - chương trình tìm kiếm và tôn vinh cá nhân lan tỏa giá trị tích cực của IELTS thông qua giảng dạy, chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung giáo dục.

Người tham gia chương trình sẽ tham gia các buổi tập huấn và phát triển chuyên môn do Hội đồng Anh tổ chức.

Không đơn thuần là giải thưởng, IELTS EduCreators 2026 hướng đến xây dựng cộng đồng kết nối dành cho cá nhân góp phần định hình cách tiếp cận IELTS truyền cảm hứng, sáng tạo và bền vững hơn tại Việt Nam. Thông qua chương trình, Hội đồng Anh mong muốn cùng những người làm công tác giảng dạy tiếp tục nâng cao chất lượng hỗ trợ dành cho thí sinh và lan tỏa giá trị học tập thiết thực trong dài hạn.

Bà Samantha Lea Smith - Giám đốc Khảo thí Quốc gia (Việt Nam) - chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng khi giáo viên IELTS và người làm công tác giảng dạy được ghi nhận, tiếp thêm động lực và tạo điều kiện để phát huy thế mạnh, họ có thể tạo giá trị tích cực và ý nghĩa hơn nữa cho cộng đồng. Từ đó, thầy cô có thể giúp thí sinh tự tin trên hành trình chinh phục IELTS, đạt kết quả tốt để mở ra cơ hội trong học tập, sự nghiệp và cuộc sống. Đây cũng là mục tiêu mà IELTS EduCreators 2026 hướng đến”.

Với tổng giải thưởng đến 320 triệu đồng, những cá nhân xuất sắc nằm trong top 20 của IELTS EduCreators 2026 được trao tặng 3 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, cùng bộ quà tặng cá nhân hóa và chứng nhận Grand Prize winner - IELTS EduCreators 2026 từ Hội đồng Anh; 7 giải truyền cảm hứng, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, cùng bộ quà tặng cá nhân hóa và chứng nhận Inspirational Prize winner - IELTS EduCreators 2026 từ Hội đồng Anh; 10 giải khuyến khích, mỗi giải nhận chứng nhận top 20 IELTS EduCreators 2026. Theo thông tin từ ban tổ chức, 20 thí sinh xuất sắc của vòng 1 sẽ nhận một suất thi IELTS miễn phí với Hội đồng Anh.

Bên cạnh giải thưởng chính, IELTS EduCreators 2026 mang đến cơ hội phát triển và đồng hành dài hạn cùng Hội đồng Anh. Người tham gia có cơ hội phát triển chuyên môn, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân, sáng tạo nội dung và triển khai hoạt động truyền thông nhằm lan tỏa giá trị thực chất của IELTS, cùng cơ hội trở thành đối tác Hội đồng Anh.

Vòng 1 nhận hồ sơ trực tuyến diễn ra từ 26/5 đến 5/7. Người tham gia đăng ký trực tuyến và điền thông tin gồm thông tin cá nhân, hoạt động trên mạng xã hội, bài luận ngắn bằng tiếng Anh (tối đa 250 từ). Thời gian diễn ra vòng 2 từ 27/7 đến 30/8 với chủ đề sáng tạo nội dung. Theo đó, top 20 thí sinh vượt qua vòng 1 sẽ thực hiện một hoặc chuỗi video theo chủ đề được thông báo, đăng công khai trên Facebook, TikTok, Instagram hoặc Threads kèm hashtag #IELTSEduCreators #BritishCouncilIELTS #IELTSReadyPremium. Sau đó, thí sinh gửi link video và thông tin cá nhân qua đơn nộp bài BTC cung cấp.

Vòng 3 là chia sẻ sáng kiến, diễn ra từ 28/9 đến 4/10. Top 10 thí sinh xuất sắc sẽ chia sẻ với ban giám khảo về sáng kiến cá nhân và kế hoạch triển khai (bao gồm việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội) để hỗ trợ người học trang bị năng lực tiếng Anh toàn diện cùng kỹ năng thực tiễn trong quá trình ôn luyện IELTS. Kết quả người chiến thắng sẽ được công bố thông qua website và Facebook của Hội đồng Anh vào ngày 29/10.