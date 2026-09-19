Khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động, tích cực hội nhập.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang. Ảnh: TTXVN phát.

Trước chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã trả lời phỏng vấn báo chí:

- Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada?

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Từ ngày 20-25/9/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Canada sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những chuyển biến nhanh chóng, sâu sắc và mang tính thời đại, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tranh thủ tốt các điều kiện, nguồn lực mở ra không gian, dư địa phát triển cho đất nước.

Chuyến công tác cũng là cơ hội để chúng ta truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 24/9/2024. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.

Điều này cũng khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hợp tác đa phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ chia sẻ với các Nhà Lãnh đạo cấp cao các nước những bài học thành công sau 40 năm Đổi mới, đồng thời đóng góp các sáng kiến thiết thực nhằm giải quyết các thách thức chung của nhân loại như biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững và quản trị các công nghệ cốt lõi của tương lai, qua đó tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế và tiềm lực mới của đất nước trên trường quốc tế.

Trong khi đó, chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ.

Với Canada, trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp và với nhiều thành tựu to lớn đạt được trên các lĩnh vực hợp tác, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo động lực chính trị mạnh mẽ, đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của hai nước.

Đồng thời, chuyến thăm cũng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển chiến lược và toàn diện hơn giữa hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

- Xin Thứ trưởng cho biết những đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với những công việc chung của Liên hợp quốc thời gian qua?

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Nhìn lại chặng đường vừa qua, có thể tự hào khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc đang ở trong giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp và thực chất.

Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, Việt Nam ngày nay đã vươn mình trở thành một đối tác đặc biệt tin cậy, có những đóng góp chủ động, đầy trách nhiệm và mang tính đột phá trên các trụ cột cốt lõi của Liên hợp quốc.

Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng nâng tầm vị thế quốc gia bằng việc chủ động tham gia dẫn dắt và định hình các sáng kiến mang tầm vóc toàn cầu trên nhiều lĩnh vực then chốt.

Điển hình là việc chúng ta đã để lại dấu ấn mang tầm quốc tế khi tổ chức thành công Lễ mở ký "Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng," hay còn được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến là Công ước Hà Nội, đặt nền móng pháp lý quan trọng đầu tiên cho hợp tác an ninh mạng toàn cầu.

Quang cảnh buổi họp báo quốc tế thông báo kết quả Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Uy tín ngoại giao đa phương của chúng ta còn liên tục gặt hái những thành tựu quan trọng như đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11; tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028; lần đầu tiên làm Chủ tịch Hội nghị lần thứ 35 các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển.

Đặc biệt ý nghĩa là việc đại diện của Việt Nam lần đầu tiên trúng cử vị trí Thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu tín nhiệm cao nhất khu vực.

Mới đây nhất, chúng ta còn có nhiều sáng kiến ghi dấu ấn như việc thúc đẩy Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết về Ngày quốc tế vui chơi (11/6) hay khởi xướng giai đoạn 2027-2036 là "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững."

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là hình mẫu đi đầu trong cải tổ Liên hợp quốc với sáng kiến Thống nhất hành động, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và Bình đẳng giới.

Việt Nam luôn được Liên hợp quốc đánh giá cao khi đã đạt và vượt kế hoạch 13 trên tổng số 20 mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Mô hình kinh nghiệm của Việt Nam trong việc lồng ghép vai trò của phụ nữ vào tiến trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh đã trở thành bài học truyền cảm hứng cho nhiều quốc gia đang phát triển.

Đặc biệt, Việt Nam đã thực sự trở thành một sứ giả của hòa bình và nhân đạo quốc tế. Hình ảnh những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam dũng cảm, tận tụy thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã trở thành một biểu tượng sống động và cao đẹp trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại các khu vực xung đột.

Các chiến sỹ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam hành quân ra vị trí xuất quân. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN.

Cùng với những đóng góp về con người, Việt Nam luôn duy trì trách nhiệm tài chính thực chất thông qua việc đóng góp vào các quỹ cứu trợ khẩn cấp toàn cầu như Quỹ Hỗ trợ khẩn cấp Trung ương (CERF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)..., lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái quốc tế.

- Thứ trưởng đánh giá thế nào về tình hình hợp tác và kỳ vọng về những đột phá trong quan hệ giữa Việt Nam-Hoa Kỳ và Việt Nam-Canada qua chuyến công tác lần này?

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Những thành tựu đạt được trong hơn ba thập kỷ qua giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là toàn diện và thực chất. Hai nước đã xây dựng được nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Đồng thời, quy mô và phạm vi hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực chiến lược.

Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, hai bên duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, tiếp xúc các cấp. Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành động lực của quan hệ, với mức độ gắn kết và bổ trợ cho nhau ngày càng cao.

Hai bên đang tích cực mở rộng không gian hợp tác sang những lĩnh vực mới mang tính chiến lược, định hình tương lai như khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục phát triển hiệu quả, góp phần củng cố và tăng cường tin cậy chính trị giữa hai bên. Cùng với đó, giao lưu nhân dân, giáo dục, y tế và văn hóa ngày càng mở rộng. Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Về quan hệ Việt Nam-Canada, sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện, hai nước đã xây dựng nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc.

Tin cậy chính trị được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động; hợp tác giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, quốc phòng-an ninh và giao lưu nhân dân ngày càng thực chất.

Đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ hai nước.

Đồng thời, Việt Nam và Canada cũng chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng về luật pháp quốc tế, thương mại tự do và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực. Hai nước có nhiều thế mạnh bổ trợ tương đồng; Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng là những động lực quan trọng để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm vào năm 2030 và 2045; Canada đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và tăng cường gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trên cơ sở đó, chúng ta cùng kỳ vọng chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada sẽ góp phần quan trọng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên hợp quốc, với Hoa Kỳ và các đối tác; thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa; đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

- Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang./.