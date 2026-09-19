Đại sứ Phạm Vinh Quang: Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Canada

Theo Đại sứ Phạm Vinh Quang, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo xung lực để hai nước cụ thể hóa tiềm năng hợp tác.

Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang. Ảnh: Hà Linh/TTXVN.

Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang đã trả lời phỏng vấn TTXVN tại Ottawa về ý nghĩa của chuyến công tác lần này đối với quan hệ song phương, cũng như những lĩnh vực hợp tác có nhiều dư địa và cần được ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

- Thưa Đại sứ, chuyến thăm Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ Việt Nam - Canada, nhất là trong bối cảnh hai nước đang đứng trước những cơ hội mới để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện?

Đại sứ Phạm Vinh Quang: Nhận lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.

Sự kiện diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ Việt Nam - Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang một giai đoạn hợp tác sâu sắc và thực chất hơn.

Kể từ khi thiết lập khuôn khổ Đối tác Toàn diện năm 2017, quan hệ Việt Nam-Canada đã phát triển vững chắc trên nhiều lĩnh vực. Hai nước duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác như Tham khảo chính trị, Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế, Đối thoại Chính sách Quốc phòng… tạo nền tảng ổn định cho sự gắn kết chiến lược.

Sản phẩm thép Hòa Phát được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến, hiện đại, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu sang Canada, EU, Nhật Bản. Ảnh: TTXVN.

Hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục là điểm sáng, với kim ngạch song phương tăng mạnh trong những năm gần đây, phản ánh hiệu quả của các khuôn khổ như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế…, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, Việt Nam và Canada chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược như đều coi trọng thương mại dựa trên luật lệ, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tăng cường hợp tác đa phương và đóng góp vào một môi trường quốc tế hòa bình và ổn định. Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn như Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), ASEAN, Cộng đồng Pháp ngữ.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần cụ thể hóa đường lối đối ngoại được xác lập tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa hợp tác với các đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững, trong đó có việc đưa quan hệ Việt Nam-Canada lên tầm phát triển mới, đáp ứng lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

- Thưa Đại sứ, đâu là những lĩnh vực hai nước có thể tạo bước tiến hoặc kết quả thực chất trong chuyến thăm lần này, đặc biệt về thương mại-đầu tư-đa dạng hóa chuỗi cung ứng; khoa học-công nghệ-đổi mới sáng tạo; và hợp tác năng lượng, khoáng sản thiết yếu?

Đại sứ Phạm Vinh Quang: Nhìn vào dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Canada, có thể thấy cơ hội phát triển giữa hai nước là vô cùng to lớn. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa mang tính quyết định, giúp biến những cơ hội, tiềm năng tích lũy bấy lâu nay thành các định hướng và chương trình hành động cụ thể, thực chất, đưa quan hệ song phương bước sang một kỷ nguyên phát triển mới.

Trong thương mại, đầu tư và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hai nước có điều kiện để thúc đẩy mạnh mẽ các dòng thương mại chất lượng cao, mở rộng kết nối logistics, tăng cường hợp tác hải quan và tạo thuận lợi thương mại.

Cà phê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường Canada. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Việc làm sâu sắc hơn hợp tác trong nông nghiệp, thực phẩm, hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến và các lĩnh vực xuất khẩu chủ lực sẽ giúp cả hai bên tận dụng tốt hơn các khuôn khổ thương mại hiện có, đồng thời mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn của Canada vào hạ tầng, vận tải và các ngành kinh tế then chốt.

Trong khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như công nghệ sạch, nông nghiệp thông minh, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và chuyển đổi số, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số và kinh tế tri thức của Việt Nam.

Các nội dung thống nhất trong chuyến thăm cũng tạo điều kiện để tăng cường kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước.

Về năng lượng và khoáng sản thiết yếu, hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong năng lượng tái tạo, hydrogen sạch, khí tự nhiên hóa lỏng, cũng như phát triển chuỗi giá trị khoáng sản quan trọng phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Có thể khẳng định rằng, sự bổ trợ giữa thế mạnh công nghệ-tài chính của Canada và năng lực sản xuất-thị trường của Việt Nam, dưới xung lực từ chuyến thăm lần này, sẽ tạo ra những kết quả hợp tác thực chất, mang lại lợi ích lâu dài cho nhân dân hai nước.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn TTXVN./.